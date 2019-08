Fatalidade: Gerente da Energisa morre após colidir de moto em poste de energia na AC 40

Ismael da Costa Gadelha foi morto com um tiro na cabeça na noite deste sábado (24), na Ramal Granada, no município de Acrelândia, interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima se envolveu em uma discussão e na briga, o acusado, Thiago Gomes Batista, fez um disparo com arma de fogo calibre 38, atingindo a cabeça do homem. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O corpo foi recolhido e levado à sede do Hospital de Acrelândia e o Instituto Médico Legal (IML) foi buscar para realizar o exame cadavérico.

A Polícia Militar esteve no local. Os militares ainda colheram informações e tentaram procurar pelo criminoso na região, mas ninguém foi preso até o momento.

A polícia não soube informar a motivação do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil, da Delegacia de Acrelândia.