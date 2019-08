Depasa inicia limpeza dos reservatórios de água de Rio Branco

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) já iniciou as operações de limpeza dos reservatórios de água de Rio Branco. O trabalho começou pela limpeza e manutenção do reservatório do bairro Comara, no Segundo Distrito da capital. Com capacidade para armazenagem de 1.000 m³ de água, o reservatório é utilizado para garantir o abastecimento dos bairros Cidade Nova, Quinze, Taquari, Seis de Agosto, Comara e Via Chico Mendes.

A operação durou cerca de 6 horas. Para a realização do trabalho, as equipes utilizaram motor bomba, iluminação adequada à operação, cordas, escadas, vassouras, rodos, além de pá e enxadas para retirada da areia acumulada no reservatório.

A limpeza periódica das estações e reservatórios é fundamental para garantir a qualidade da água que chega à casa do usuário do Depasa. No caso do reservatório do Comara, a operação não era realizada há mais de 10 anos. “Garantir a limpeza e manutenção de tratamento do sistema é uma de nossas prioridades. E começamos esse trabalho com a limpeza das estações de tratamento, para então, chegamos aos reservatórios. O objetivo é eliminar qualquer tipo de sujeira que possa interferir na qualidade da água do Depasa que deve chegar à casa do usuário pura, própria para o consumo humano”, lembra o diretor presidente do Depasa, Zenil Chaves.

O sistema de abastecimento de água de Rio Branco conta atualmente com 11 reservatórios apoiados. A programação para 2019 inclui a limpeza periódica de todas as unidades.

Programação de limpeza dos reservatórios