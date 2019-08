Corrida celebra os 75 anos de história da Rádio Difusora

A ação integrada de ordenamento do comércio na região dos Mercados Elias Mansour, Aziz Abucater e Calçadão da Benjamim Constant, no Centro da Rio Branco, efetuada pelos órgãos do Município, a “Operação Centro Seguro”, é um dos desdobramentos da “Operação Miíase” desencadeada pelas forças de Segurança Pública do Estado, mais precisamente as Polícias Civil e Militar, segundo explicou o chefe do gabinete militar da Prefeitura, Coronel Cleudo Maciel.

“Essa ação é mais um fruto do cuidado da prefeita Socorro Neri na gestão da cidade. A operação é integrada e articulada com o sistema de segurança e visa atender um anseio dos usuários do espaço do entorno do mercado e do Terminal Urbano. A Prefeitura tem ações de caráter administrativo que visam o reordenamento do espaço no que diz respeito à mobilidade urbana e fluxo de pessoas e a Segurança Pública naquilo que diz respeito aos índices de violência e criminalidade. É uma demanda recorrente para que sejam realizadas as intervenções tanto de caráter administrativo por parte da Prefeitura como a redução dos índices de violência e criminalidade no espaço.”, explicou Maciel.

Contrabando, receptação, tráfico de drogas, prática de jogos de azar, pirataria e venda de produtos ilícitos sem a devida legalização ou origem foram os principais crimes identificados durante a ação das polícias na última quinta-feira (15) no local onde se concentram grande número de comerciantes, feirantes e ambulantes, além dos transeuntes e usuários do Terminal Urbano.

O chefe do gabinete do militar ressaltou ainda que para atuar na promoção da segurança no local e evitar a práticas dos crimes são necessários os atos administrativos da Prefeitura na realização do ordenamento do espaço, o que está sendo realizado por meio das secretarias de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e Zeladoria da Cidade, com apoio do Gabinete Militar do Município e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans), desde a semana passada.

“São serviços que vão desde a limpeza, à iluminação pública, intervenção no trânsito, além de medidas de alcance social para atender os próprios ambulantes e moradores em situação de rua da região. A Prefeitura está realizando uma ação preventiva para garantir a mobilidade e segurança na parte central da cidade onde há uma das maiores concentração e pessoas.”, ressaltou.

A importância do papel da Prefeitura, segundo sintetizou o coronel, é organizar para facilitar a atuação das Polícias, uma vez que as práticas criminosas encontram condições favoráveis num espaço público ocupado de forma irregular.

Míiase

À imprensa, na ocasião da Operação Míiase, o secretário de segurança, Paulo Cezar Rocha dos Santos, e o coronel Atahualpa Ribera explicaram que o objetivo é justamente desarticular práticas criminosas instaladas de forma oportunista em áreas de comércio ocupadas de maneira irregular.

“Nós identificamos alguns problemas originados pela má organização do espaço nessas regiões tais como, furtos, roubos de celulares, tráfico de entorpecente, contravenções, jogos de azar, venda de cigarros e dvd’s ilegais e tudo isso é crime. Então viemos tornar o espaço saudável, fazer uma limpeza, trazer segurança tanto aos consumidores como aos comerciantes”, disse o coronel Atahualpa Ribera.

Ainda de acordo com a Polícia, aproveitando-se da desorganização do espaço, repleto de barracas irregulares e comercio ilegal, grupos criminosos acabam se instalando e aproveitando o grande fluxo de pessoas para a prática de delitos e crimes contra o patrimônio.

“Nós queremos devolver a ordem naquela região e antes desse reordenamento se faz necessário uma ação das forças de segurança no sentido de devolver à Prefeitura e ao cidadão, o espaço para qual foi destinado.”, frisou o secretário de segurança, Paulo Cezar Rocha dos Santos, na ocasião.

O coronel Cleudo Maciel, acrescentou que a ocupação irregular causa danos para todos, especialmente para quem procura trabalhar conforme as leis e normas da cidade.

“As pessoas que estão legalizadas, trabalhando dentro das normas para terem seu sustento, estão gratas pelo trabalho do sistema integrado de Segurança e da Prefeitura porque estão podendo trabalhar com mais tranquilidade.”, esclarece Alexandrina.