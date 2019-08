Casal é feito de refém por criminosos no Bairro Ilson Ribeiro

A onda de assaltos em Rio Branco não tem dado trégua. Mais um assalto a mão armada aconteceu na manhã deste sábado (24), na Rua Boa União, no Bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de duas vendedora da empresa de telecomunicações Oi, que foram vítimas do assalto, elas estavam caminhando pela rua quando um rapaz, aparentando ser menor de idade, de posse de uma revólver calibre 38, anunciou o assalto. As duas reagiram entrando em luta corporal com o assaltante, a arma do criminoso efetuou um disparo, mas ninguém foi alvejado, as vítimas saíram correndo pedido socorro.

Em seguida, um senhor com um carro preto perseguiu o bandido que estava de bicicleta, até o final do bairro, no acompanhamento o motorista fez um pequeno toque na bicicleta fazendo com que o criminoso desequilibrasse e caísse. Na fuga a pé, o bandido conseguiu levar somente a arma de fogo, deixando a sua bicicleta para trás, que foi levado para a vítima juntamente com a bolsa, produto que foi subtraída da vítima, juntamente com dois celulares.

A Polícia Militar esteve no local. Os militares colheu informações do ocorrido e tentaram procurar os criminosos pela na região, mas o suspeitos não foram preso até o momento. As vítimas registram um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil da 3° Regional.