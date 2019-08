Prefeitura de Porto Acre convoca 31 candidatos aprovados em processo seletivo

A prefeitura de Rio Branco, desde a última sexta-feira, está desenvolvendo um trabalho conjunto entre as secretarias de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Zeladoria da Cidade, com apoio do Gabinete Militar do Município e da RBtrans, na região dos Mercados Elias Mansour, Aziz Abucater e Calçadão da Benjamim Constant, Centro da capital.

A ação integrada das secretarias, segundo o administrador do Mercado Municipal Elias Mansour, Carlos Afonso Louzada, tem por finalidade adequar o trabalho informal através de normas, como o horário de funcionamento do comércio ambulante, local adequado e limites para atuação nas ruas do município, com a promoção de segurança e higienização do espaço.

Carlos Louzada observa também que a intervenção da Prefeitura de Rio Branco tem caráter preventivo, visa garantir a mobilidade e segurança das pessoas, principalmente pedestres. Outro objetivo é deixar o ambiente onde trabalham dezenas de ambulantes limpo e saudável. “Esse espaço é local de trabalho de muita gente, as instituições parceiras buscam sobre tudo o respeito ao cidadão”.

O feirante Antônio de Lima Freitas, há mais de oito anos comercializa hortaliças no Mercado Elias Mansour, ele disse acreditar que o objetivo do governo municipal é valorizar esse importante seguimento da agricultura familiar. “A organização, a limpeza a Prefeitura está fazendo. Quem acompanha o noticiário local sabe que a prefeita Socorro Neri, tem estimulado a produção com a distribuição de implementos agrícolas, além de melhorias em ramais. Garantir espaço adequado para os feirantes venderem seus produtos é também uma forma de incentivar”, destacou.

Há mais de 32 anos dona Maria Odisseia Lira Vicença, comercializa alimentos no Mercado Aziz Abocater. Ela elogiou a limpeza criteriosa, feita pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, por orientação da prefeita Socorro Neri e destacou ainda o trabalho da RBtrans, na organização do trânsito no entorno do mercado. “Sabe meu filho, os clientes gostam de limpeza. Outra, melhorou muito o número de clientes”, ponderou.