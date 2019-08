Polícia Militar prende traficante em Cruzeiro do Sul

Um motorista de aplicativo foi agredido nessa sexta-feira, 23, por cerca de 15 taxistas que trabalham na Rodoviária de Rio Branco. É o que relata diversos colegas de trabalho do condutor ao procurarem a Delegacia de Flagrantes (Defla) no início da manhã de hoje.

A rivalidade entre taxistas e motoristas de aplicativo já é antiga na capital acreana, mas ganhou um novo e lamentável capítulo. A vítima, José Francisco, chegou à delegacia amparada pelo presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo, Rodrigo Vale, com a camisa rasgada e alguns ferimentos.

“Eu estava esperando o passageiro, quando os taxistas me cercaram, em seguida um deles me puxou pela camisa e outro já me deu uma ‘gravata’ me puxando para fora da rodoviária. Eu estava só trabalhando”, lamenta Francisco.

Conforme testemunhas, a confusão iniciou quando o condutor foi buscar um passageiro na rodoviária. Os taxistas alegam que o referido motorista não foi acionado via aplicativo, e estava no local permitido apenas para táxi.

“Ainda não sabemos na íntegra tudo que ocorreu, mas temos conhecimento de que a invasão dos motoristas na rodoviária é constante. Não defendo a violência, mas a polícia já foi chamada várias vezes para coibir isso e nada foi feito. Isso é só o começo de uma confusão ainda maior”, garantiu o presidente do Sindicato dos Taxistas na capital, Esperidião Teixeira.

Em defesa, o representante do motorista agredido disse que não importa se ele agiu com base na plataforma ou não. “Mesmo se ele estava fazendo corrida errada, não dá o direito de eles agredirem ninguém. E sabemos que ele foi buscar um conhecido, não era um estranho”, afirma Vale.

Os taxistas atestam que invadir a área de outros motoristas não é permitido. O caso foi parar na delegacia. A categoria dos aplicativos diz que irá entrar com processo contra as pessoas envolvidas. “Não vamos agredir, apenas usar a lei”.

Hoje, após decisões e liminares na justiça, quase 5 mil pessoas atuam como motoristas de aplicativo em Rio Branco.