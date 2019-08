PM prende integrante do CV de posse de uma submetralhadora israelense equipada com silenciador e munições

Polícia Militar do Acre, por intermédio do 6° Batalhão, na tarde desta última quinta-feira (22), em ação rápida, e com o apoio da população, obteve exito ao recuperar uma moto Honda CG Titan que havia sido subtraída a menos de 24horas na cidade de CZS.

A moto estava escondida no bairro Remanso. “Com essa já a São mais de 60 motos recuperadas pela PM no Vale do Juruá, o que reforça o compromisso da PM com a sociedade” disse o policial.

Ascom