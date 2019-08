Governo doa 244 toneladas de massa asfáltica para as prefeituras de Acrelândia e Senador Guiomard

Material já está sendo utilizado para os serviços de recuperação e melhorias das vias urbanas dos municípios acreanos

Máquinas e homens trabalham em ritmo acelerado na recuperação e manutenção das principais ruas de Senador Guiomard. Isso porque o Governo do Estado do Acre em parceria com a prefeitura do município fez a doação de 163 toneladas de massa asfáltica para o serviço de tapa-buracos na zona urbana.

Para o prefeito de Senador Guiomard, Gilson Pessoa, a parceria com o governo é fundamental para assegurar a manutenção viária em vários bairros do município.

Serviços de tapa-buracos estão em ritmo acelerado em Senador Guiomard Foto: Diego Gurgel/Secom“Estamos muito felizes com esta parceria com o Governo do Estado, tendo em vista que os municípios têm passado por momentos difíceis e esta massa asfáltica vem em um bom momento para nos ajudar. Já estamos com o serviço de tapa-buraco em execução priorizando as ruas de maior fluxo e onde os ônibus e táxis passam”, salientou o prefeito.O vice-governador, Major Rocha, acompanhou de perto as equipes da prefeitura de Senador Guiomard na operação tapa buracos nesta quinta-feira, 22. O gestor afirmou que o compromisso do atual governo é melhorar a vida da população dos 22 municípios e que a cooperação com todas as prefeituras demonstra isso na prática.

“Estamos cumprindo aquilo que falamos junto com o governador Gladson Cameli na campanha eleitoral que faríamos parcerias com todos os municípios e o que está sendo feito aqui em Senador Guiomard vem se repetindo em todos os outros municípios do nosso estado. Não importa a cor partidária do prefeito, mas o benefício que estamos levando para a sociedade e aqui são 163 toneladas de massa asfáltica para melhorar a infraestrutura do município”, ressaltou Rocha.

Além de massa asfáltica, Acrelândia receberá treinamento técnico pelo Deracre

Em Acrelândia, o governo fez a doação de 81 toneladas de massa asfáltica para a realização da operação tapa-buracos no município de 15 mil habitantes. De acordo com o prefeito Ederaldo Caetano, a matéria-prima chegou no momento certo e será utilizada até o fim do período de estiagem das chuvas para melhorar as vias urbanas.

“Recebemos com muita alegria e aproveitamos a oportunidade para agradecer ao governador Gladson Cameli por essa parceria que é muito bem-vinda, porque diante da situação financeira que se encontra o nosso município, receber a massa asfáltica neste momento é muito importante para a realização dos serviços de tapa-buracos nas nossas principais ruas e avenidas”, pontuou.

Segundo o diretor-presidente do Departamento de Estrada de Rodagem, Infraestrutura, Hidrovia e Aeroportuária do Acre (Deracre), Ítalo César, além da doação do material, o órgão vem realizando a capacitação de servidores das prefeituras locais para que o trabalho seja executado com qualidade.

“Temos ajudado todos os municípios, inclusive com treinamento técnico na área de engenharia, sobre como fazer o melhor trabalho neste serviço de tapa-buraco e aqui em Acrelândia também faremos a capacitação de servidores para que esta massa asfáltica seja aproveitada da melhor maneira possível”, frisou.

Ao todo, o governo fará a doação de duas mil toneladas de massa asfáltica. Para que o maior número de pessoas fossem beneficiadas, a distribuição obedeceu ao critério populacional urbano de acordo com cada município contemplado. Já as prefeituras são responsáveis pelo transporte desde a capital, assim como a mão de obra das operações em suas cidades.