Gladson Cameli compra bicicleta para ambulante e faz questão de entregar no Palácio

A Prefeitura de Porto Acre publicou nesta sexta-feira, 23, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de convocação N° (003/2019) dos classificados no processo seletivo simplificado Nº (001/2019) para contratação por tempo determinado para suprir a necessidade da rede municipal.

A data de apresentação dos documentos dos candidatos classificados começa nesta sexta-feira (23), e vai até segunda feira (26). Os candidatos deverão apresentar a documentação exigida conforme o Item 19.3 do Edital (001/2019), na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), localizada no Ramal linha 01, nº 991, Vila do Incra, das 8h às 17h.

O não comparecimento neste período acarretara na desclassificação do candidato.

Confira a lista dos aprovados: