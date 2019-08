Em Rio Branco, seca revela acúmulo de lixo e entulho dentro do Rio Acre; veja fotos

A prefeita Socorro Neri participou nesta quinta-feira, 22, na Assembleia Legislativa do Estado (Aleac), de sessão solene em homenagem ao Dia do Maçon, iniciativa do deputado estadual Manoel Moraes. A solenidade contou com a presença do vice-governador, Wherles Rocha, sereníssimo grão-mestre da sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, Fernando Zamora, eminente grão-mestre adjunto, Hígino Maia, grão-mestre estadual da Grande Oriente do Brasil, Osmir Lima e grão-mestre adjunto, Celestino de Oliveira.

Em sua fala, a prefeita destacou a importância e a contribuição da Maçonaria na construção de uma sociedade cada vez mais justa e igualitária para todos. “A importância da maçonaria, e dos inúmeros maçons ilustres, na história do Brasil e do nosso estado e da nossa cidade de Rio Branco é indiscutível. Calcados em valores como fraternidade, liberdade e a filantropia, vocês contribuem para a coletividade e nos ajudam com diversas ações que criam oportunidades para quem mais precisa”, destacou.

O grão-mestre, Fernando Zamora, agradeceu a homenagem e o reconhecimento do Legislativo pelo trabalho que a Maçonaria vem desenvolvendo ao longo de sua trajetória. “A missão do maçom é lutar contra a ignorância dos povos e através de suas células espalhadas pelo mundo pregar a paz, a liberdade e a sabedoria. Estou feliz em participar dessa manhã especial com homens tão valorosos, que participam ativamente de forma social, econômica e política para contribuir com o desenvolvimento da cidade”, finalizou.