Prefeitura realiza mais uma ação de incentivo ao aleitamento materno

Na manhã desta quarta-feira, 21, no Palácio Rio Branco, o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), celebrou o ato de assinatura dos termos de fomento das organizações da sociedade civil, que foram contempladas com os projetos na área da infância e adolescência, advindos do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O valor de R$ 160.463,00 do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi destinado a seis instituições que são a Organização Social Amor e Vida (Savi); Associação Karen Albuquerque Gondim (AKAG); Rede Ecocidadania – Reaja; Escolinha de Futebol Esporte Saúde e Lazer; Escolinha Joia de Cristo Esporte Clube; Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA), representado pelo Reaja.

Participaram do ato solene a Coordenação do Fórum Direitos da Criança e do Adolescente (DCA), Ministério Público Estadual e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/AC).

O governador Gladson Cameli destacou que o objetivo é melhorar a vida das pessoas. “Se estivermos todos juntos, em um mesmo propósito, conseguiremos avançar. Precisamos deste apoio e deste trabalho social. Precisamos ajudar quem está lá na ponta. O Acre que eu quero para amanhã é o Acre que possa gerar emprego, gerar renda, estou preocupado em ser governador de todos”, frisou Gladson Cameli.

A secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Claire Cameli, salientou a importância da celebração da assinatura destes termos.

“Estou muito feliz, pois quem ganha são nossas crianças e jovens, o que me deixa em grande satisfação também por ser a primeira vez depois de muitos anos que a sociedade civil organizada é contemplada com projetos do FIA”, ressaltou Claire Cameli.

A primeira-dama, Ana Paula Cameli, participou deste ato e disse está muito orgulhosa, pois sabe da importância que é trabalhar em prol das crianças.

“Fizemos questão de convidar todas as entidades e conhecer de perto e saber que temos um Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/AC) tão atuante e poder conhecer seu trabalho. Com união, respeitando o trabalho de todos, conseguiremos atingir a quem realmente interessa, a população, as nossas crianças”, afirmou a primeira-dama.

O conselheiro Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, João Lima, representando o presidente do CEDCA/AC, Luiz André Oliveira da Silva, falou que é importante termos uma política voltada para Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que o fundo seja gasto, de acordo com o plano de ação aprovado pelo conselho e deliberado conforme as prioridades.

“Este momento é importante, pois precisamos fortalecer o conselho para podermos fortalecer boas políticas para o Direito da Criança e do Adolescente”, disse João Lima.

A Coordenadora Estadual do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (FEDCA), Sara Farhat, disse que o ato é importante para as Organizações da Sociedade Civil.

“É de grande relevância o fortalecimento das Políticas Públicas na área da Infância e da Adolescência, e consequentemente das ações desenvolvidas por essas organizações contemplando a Promoção, Proteção e Defesa e Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes do Estado do Acre”, disse Sara Farhat.

Amarilzo Mesquita, coordenador responsável pela escolinha de futebol esporte, saúde e lazer, desenvolve seu trabalho no sintético do João Eduardo e no campo do Vidal, que fica em frente ao conjunto Carandá e ressaltou em sua fala o agradecimento por este momento, pois a Baixada da Sobral necessita de apoio para tirar as crianças da ociosidade.

“Faço questão de chamar as autoridades do governo, para mostrar o trabalho e cada centavo sendo investido neste projeto que realizo com as crianças, pois dinheiro público deve ser investido da melhor maneira possível”, disse Amarilzo Mesquita.