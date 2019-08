Motociclista é encontrado morto na BR 317

Um homem identificado como Jorge Rios, de 53 anos, foi localizado caído às margens da BR 317 (Estrada do Pacífico), por volta das 21h20 desta quarta-feira, dia 21. Inicialmente, se acreditava que o mesmo poderia ter se chocado contra um carro.

Somente no local, pode verificar que a motocicleta modelo Yamaha/XTZ Crosser, de cor azul, ainda estava com a luz do farol ligada além da carenagem intacta. Foi levantado com conhecidos que a vítima era conhecida como Jorge ‘Lamparina’ e se deslocava para uma propriedade da família, localizada no km 78.

A equipe de resgate do SAMU que se deslocou até o local do acidente, na tentativa de resgatar a vítima ainda com vida, mas, constaram que sua morte ocorreu logo após sua queda na estrada e quebrou o pescoço.

Inicialmente, existem duas hipóteses que estão na linha de investigação das autoridades que foram até o local. A primeira seria que a vítima teria se assustado com algum tipo de animal e realizou movimento para desviar, causando sua queda e quebrou o pescoço.

A segunda hipótese seria que a vítima, segundo uma jovem que se identificou como filha no hospital, teria ingerido bebida alcoólica antes de ir para a zona rural a noite. No caminho teria cochilado pilotando, perdeu o controle e caiu.

O IML foi solicitado para que viesse ao local e resgatasse o corpo para os procedimentos de praxe. Somente com o resultado poderá chegar a um resultado da tragédia para a família.

Homens da Polícia Militar foram até o local, afim de resguardar o corpo até a chegada da equipe do IML da Capital.