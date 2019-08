Sobe para três o número de vítimas do massacre de motociclistas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã dessa segunda-feira, 19, um homem de 38 anos de idade que tinha um mandado de prisão expedido em 23/10/2018, pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, no Km 138, da BR-364, no município de Rio Branco (AC).

No momento da abordagem, o suspeito dirigia um automóvel e na consulta aos documentos do condutor, os policiais confirmaram que havia um processo sobre pagamento de pensão alimentícia aberto contra o mesmo. Aos policiais, o homem disse não ter conhecimento do referido processo, mas afirmou que seria pai de uma criança.

Os policiais deram voz de prisão e o mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil da capital acreana. Em menos de quinze dias, a PRF já prendeu três homens foragidos da justiça, durante fiscalizações nas rodovias federais no estado do Acre. Sendo um mandado expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e dois pelo TJAC.

Com informações da PRF