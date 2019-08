Prefeitura leva espetáculos musicais a escolas de Rio Branco

Cores e o ritmo forte do batuque marcam o “Venha Forte que o Batuque é do Norte: erês, mirins e curumins”, projeto cultural que iniciou nesta terça-feira, 20, a temporada de espetáculos musicais em escolas de Rio Branco. Aprovado no edital de patrimônio 2019, o projeto é financiado pela Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), através do fundo municipal de cultura, conta com apoio da secretaria municipal de Educação (Seme), e encerra sua primeira temporada com oficina carimbó no Centro de Ensino Especial Dom Bosco, nos dias 26 a 28.

O projeto sonoro, poético e sensorial criado pela artista Camila Cabeça animou os pequenos estudantes da Escola Dr. Francisco de Paula Leite Oiticica Filho. “Este projeto vem propor a inserção, o fazer artístico da percepção dos ritmos amazônicos, através da apreciação de quatro shows musicais, com a dinâmica de concertos didáticos, e uma oficina de dança, para que ocorra a integração e inclusão”, explica a artista.

Pensado para a possibilidade de construção de narrativas lúdicas amazônidas, o projeto promove, no mês do folclore (agosto), a integração das atividades (shows e oficina de dança) ao alcançar as comunidades escolares de realidades distintas, sendo potencializada pela metodologia aplicada através da dança, da música e do espetáculo de ritmos da Amazônia.

Com base no carimbó (ritmo, dança, manifestação cultural), matriz simbólica da miscigenação amazônida, rica em suas nuances do batuque, o projeto “E venha forte que o batuque é do Norte: erês, mirins e curumins”, é a adaptação ao ditado popular “Não venha forte, que eu sou do Norte”, dentro do olhar desta musicalidade cabocla, papa chibé do pé rachado.

Programação

Dia: 23 de agosto (sexta-feira)

Local: Escola Mário Lobão (Zona Rural)

Horário: 9h30 e 13h

De 26 a 28 de agosto

Local: Centro de Ensino Especial Dom Bosco.

Oficina Carimbó para o despertar do corpo

Dia 30 de agosto (sexta-feira) apresentação a partir das 15h00.