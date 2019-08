Prefeita Socorro Neri e desembargadora Regina Longuini visitam Escola Ismael Gomes

A Escola Municipal Ismael Gomes, no bairro Tancredo Neves, recebeu a visita da prefeita Socorro Neri e da desembargadora Regina Ferrari Longuini nesta quarta-feira, 21. No mês passado, a Prefeitura de Rio Branco entregou para a comunidade as obras de revitalização da instituição. A escola ganhou pintura geral, construção de parte do muro, reparos na rede elétrica e rede hidráulica, nos brises das esquadrias, vedação de elementos vazados das salas de aula, além de uma reforma completa na biblioteca com pintura, instalação de forro de gesso, piso cerâmico porcelanato, construção de cobertura do acesso à biblioteca, instalação de piso tátil e climatização.

A desembargadora Regina Longuini, que na época ocupava o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desenvolveu uma importante parceira com a gestão municipal que permitiu o desenvolvimento da Sala de Multimeios. A prefeita agradeceu o empenho pessoal da desembargadora e de toda a sua equipe que junto com o Instituto Federal do Acre (Ifac) apresentaram o projeto de revitalização da escola para as secretarias de Educação e Meio Ambiente de Rio Branco.

De acordo com a desembargadora, é gratificante poder participar de uma ação cidadã na Educação e que fortalece a formação de centenas de crianças. “O Tribunal de Justiça tem o programa Justiça e Cidadania se Aprende na Escola, então nada melhor do que ter a parceria e a realização desta ação junto com a prefeita Socorro Neri para a revitalização dessa escola, principalmente nos espaços da biblioteca e sala de multimeios. Aqui eles podem aprender música, história, desenvolver o hábito pela leitura, teatro e todas as atividades mais lúdicas que certamente contribuem muito para a construção de seus valores e princípios”.

A Escola Ismael Gomes atende aproximadamente 600 alunos do ensino fundamental. O diretor da escola, professor Elismar Pereira, disse que o sentimento é de gratidão pelas melhorias no ambiente escolar que tornam as aulas mais atrativas e consequentemente ajudam no interesse das crianças pelo aprendizado. “Nós olhamos para o aprendizado dos alunos como um todo e essa parceria entre a Prefeitura e o Tribunal só nos trouxe ganhos. Para as crianças, suas famílias, professores e toda a comunidade escolar”.