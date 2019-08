Competições esportivas serão realizadas em comemoração aos 75 anos da Rádio Difusora

A partir desta quinta-feira, 22, o órgão de defesa do consumidor no Acre, o Instituto Procon, começa a realizar as atividades de atendimentos na OCA. A inauguração do espaço acontecerá às 9h, na Praça Rosa da central, com a presença do governador do Estado, Gladson Cameli.

Além da autoridade maior do Estado, também se farão presentes a promotora e especialista em direito do consumidor, Alexandra Garcia Marques, a chefe da comissão dos direitos do consumidor na Assembleia Legislativa do Acre, Juliana Rodrigues, servidores e gestores do Instituto Procon no Acre.

A volta do atendimento ao consumidor para o espaço na OCA foi priorizada pela presidência do Instituto. Além da localização e estrutura física, o espaço centraliza a prestação de diversos serviços públicos que tornam o local como ponto de referência e tem maior acesso da população em geral.

“Conclamo toda a população para prestigiar esse momento importante tanto para o Procon, quanto para quem é consumidor. O esforço é para que possamos integrar o atendimento junto as demais secretarias e oferecer um atendimento de melhor qualidade aos acreanos, contamos com a presença de todos”, disse André Gil, presidente do Instituto Procon/AC.