Acre fatura 10 medalhas, sendo três de ouro, no Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu

Ontem, 18 de agosto no município de São Vicente SP, foi realizado o primeiro campeonato paulista de Kickboxing Tradicional, idealizado e organizado pela federação Paulista de kickboxing que é filiada a organização Mundial de kickboxing a I.S.K.A.

Entre os atletas estavam 3 atletas acreanos, que dominaram o evento que foi no formato “K1” vencendo e se consagrando campeões em suas respectivas categorias, os jovens, Fortunato Lopes (19) Categoria 63 kg,

Breno Galdino (18) 60 kg e Romilson da Silva Luna(32)87 kg ,venceram por decisão unânime dos juízes.

Em entrevista ao Ecos da Notícia o treinador Edvaldo Galdino comentou emocionado sobre a vitória dos alunos e do irmão Breno Galdino(18)

“Eu estou muito feliz em ver a cada dia a Equipe Índio Fight conquistando títulos nacionais com seus atletas no MMA,Boxe e k1 pra mim como mestre e amigo deles não há recompensa maior ”

A Equipe Índio Fight já tem nomes conhecidos no MMA e Kickboxing entre eles Wendel Almeida atleta de MMA campeão brasileiro de vários eventos televisionados pelo canal combate.

Edvaldo ainda comenta sobre a falta de apoio que prejudica muito a cena acreana de artes marciais.

” Se tivéssemos mais apoio poderíamos mostrar mais talentos do Acre para o Brasil ou quem sabe para o mundo, porque, temos muitos talentos sufocados pela falta de apoio no estado do Acre”

Completa Edvaldo.