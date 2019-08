Servidores e pacientes manifestam por melhorias do Hosmac

Desde o início da manhã desta segunda-feira, 19, ocorre uma manifestação de representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) e servidores do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) cobrando melhores condições de trabalho no local.

Os manifestantes reivindicam a permanência do diretor geral da unidade, Marcos Araripe, a reconstrução do muro do hospital e mais profissionais em todos os setores, além de um veículo a unidade.

Segundo um servidor do Hosmac que prefere não ser identificado, “existem medicamentos, como o carbonato de lítio, usado como um estabilizador do humor no tratamento psiquiátrico. Outra coisa é a falta de água. Não pagaram o fornecedor, obrigando, nós, funcionários e pacientes a beber água da torneira”, afirmou.

As reclamações fizeram parar as atividades do hospital nesta segunda-feira.

