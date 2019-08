3 acreanos campeões em São Paulo

As duas equipes passam por momentos distintos nesta reta final de temporada. Enquanto o Ypiranga está classificado para as semifinais do Campeonato Amapaense, o Atético-AC foi rebaixado da Série C e agora só tem a Copa Verde para disputar.

— Foto: Infografia

Ypiranga – técnico: Jason Rodrigues

Mesmo com o jogo importante das semifinais do Amapazão no fim de semana, o técnico Jason Rodrigues não vai poupar ninguém. O treinador tem apenas uma dúvida com relação ao meio-campo. Quem será o camisa 10? Dede o início da temporada, Kairo assumiu a armação do negro-anil, mas no último jogo foi Kaka que tomou a vaga de titular. Já o restante do time será o mesmo que vem atuando na Copa Verde e no estadual.

Provável escalação do Ypiranga — Foto: arte/GE

Quem está fora: Greick, lesionado.

Atlético-AC – técnico: Álvaro Miguéis

Já rebaixado da Série C do Campeonato Brasileiro, o Atlético-AC foca as atenções para a Copa Verde, que pode “salvar o ano” do Galo Carijó. O clube acreano está em Macapá desde domingo (11) e também não terá mudanças com relação a equipe que vem atuando nos últimos jogos.

Provável escalação do Atlético-AC — Foto: arte/GE