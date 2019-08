Prefeitura de Rio Branco é uma das 30 pré-finalistas ao Prêmio MuniCência

O Webpúblico – Sistema Integrado de Gestão Municipal, apresentada pela Prefeitura de Rio Branco, foi escolhido entre os 30 pré-finalistas ao Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores, ciclo 2019-2020, realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em parceria com a União Europeia.

O prêmio é uma ação pioneira destinada a gestores (as) municipais, com o objetivo de identificar, analisar, promover e compartilhar experiências inovadoras implementadas pelos prefeitos e prefeitas nas cinco regiões do Brasil.

De acordo com o edital do prêmio, essas práticas, para serem inovadoras, devem ser inéditas nos municípios ou apresentar novas estratégias, de forma a contribuir significativamente para a melhoria da gestão municipal.

Por meio de processo seletivo aberto e transparente, a CNM espera reconhecer os gestores que têm buscado alternativas inovadoras para os seus municípios, além de disponibilizar soluções adaptáveis e acessíveis para outros municípios brasileiros.

A Prefeitura concorreu com duas iniciativas: 1 – Webpúblico – Sistema Integrado de Gestão Municipal e 2 – Sistema G-MUS – Gestão Municipal de Saúde de Rio Branco-AC. No dia 03 de outubro será anunciado o resultado da 2º fase, quando serão anunciadas as 10 iniciativas finalistas.

Webpúblico – Sistema Integrada de Gestão Municipal

A plataforma do sistema Webpúblico foi desenvolvida exclusivamente para a Prefeitura de Rio Branco. Trata-se de um Enterprise Resource Planning/Sistema Integrado de Planejamento das atividades gerenciais municipais. A ideia foi utilizar uma arquitetura que permitisse unificar todos os processos gerenciais em uma única plataforma, garantindo multidisciplinariedade, segurança e resultados positivos para a governança.

São gerenciadas áreas como: recursos humanos, compras e licitações, contratos, almoxarifado, frotas, obras, protocolo, patrimônio, tributário, orçamentário, contábil, planejamento estratégico, transporte, trânsito, previdência e portais de serviços on-line.

A plataforma é composta por 7 subsistemas e 45 módulos integrados, de forma a possibilitar o cruzamento e vinculação de informações, desde o início da licitação até conclusão do processo de pagamento, por exemplo. Cerca de mil servidores utilizam a ferramenta, que também tem interface com outros sistemas da Prefeitura.

Análise criteriosa

De acordo com a comissão que organiza o Prêmio, as propostas classificadas foram escolhidas após análise criteriosa da Comissão Técnica Avaliadora e do Conselho Político da CNM. No total, esta edição recebeu 235 inscrições homologadas – prefeituras e consórcios municipais concorrem ao prêmio.

Agora, os selecionados têm de 12 agosto a 2 de setembro para complementar informações e evidências, além de enviar um depoimento do prefeito em um vídeo de até dois minutos.

As 10 finalistas seguirão ainda para votação popular, pela internet, no período de 7 de outubro a 31 de março, que definirá as cinco vencedoras. Os gestores das primeiras colocadas participarão de um seminário internacional para troca de experiências. O resultado final será anunciado na XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

O Prêmio MuniCiência está na terceira edição. A proposta é identificar, reconhecer e compartilhar iniciativas municipais inovadoras e transformadoras, com impactos positivos na administração pública e para a sociedade.

UniverCidades

O MuniCiência faz parte do Projeto UniverCidades, que é uma plataforma para o desenvolvimento e a governança municipal, realizado pela CNM com o apoio da União Europeia no Brasil.

O projeto considera a demanda dos prefeitos e, como uma das primeiras atividades desenvolvidas, fez pesquisa junto aos gestores para compreender as características de suas demandas por conhecimentos e informações, além de um levantamento que busca identificar arranjos e parcerias já existentes entre centros de ensino e pesquisa e os Municípios.