Na tarde da última quarta-feira (14), militares do 2º Batalhão recuperaram duas motocicletas após averiguação em um matagal no Bairro Santa Inês, ambas com restrição de roubo.

Ainda na 2ª regional, uma terceira motocicleta foi recuperada no Bairro Amapá, onde após o rastreamento do veículo que havia sido roubado por volta das 14h, foi possível localizá-la em uma área de mata na Estrada do Amapá.

No início da noite durante uma blitz policial realizada por militares do 1º Batalhão, uma 4ª motocicleta foi apreendida com restrição de furto, sendo seu condutor identificado como foragido da justiça.

Os veículos recuperados e o foragido apreendido foram conduzidos a delegacia de polícia para realização dos procedimentos cabíveis.

Ascom PMAC