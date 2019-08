Weverton é convocado para amistosos da Seleção Brasileira

Um levantamento realizado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo aponta que o os bombeiros e policiais militares do Acre têm o terceiro melhor salário do país.

De acordo com o levantamento, o salário inicial de um soldado do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Acre é de R$ 5.113,49. Esse valor corresponde a R$ 2 mil a mais do que recebe um soldado em São Paulo. Na maior cidade do Brasil, o soldo é de R$ 3.147,71.

No caso acreano, o ganho pode superar os R$ 7 mil, por meio do uso de Banco de Horas. O salário dos militares acreanos é o terceiro maior do Brasil, ficando atrás apenas de Goiás e do Distrito Federal.