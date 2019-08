Projetos que asseguram R$ 94 milhões para recuperação de ramais são aprovados pela Caixa

Esforço concentrado da equipe técnica do governo Gladson Cameli foi fundamental para que o montante não fosse devolvido aos cofres da União

A Caixa Econômica Federal aprovou esta semana os projetos apresentados pelo Governo do Acre que liberam R$ 94 milhões para a recuperação e manutenção de ramais nos 22 municípios do estado. Com esta etapa vencida, a gestão se prepara para elaborar os editais de licitação para que os trabalhos sejam iniciados a partir do próximo ano.

O secretário de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Thiago Caetano, lembrou do esforço concentrado de toda a equipe para que os projetos fossem concluídos e entregues dentro do prazo estabelecido pelo banco estatal.

“Este foi um pedido do governador Gladson Cameli e juntamente com gestores, engenheiros e técnicos da Seinfra, Deracre e Funtac criamos uma força-tarefa para que pudéssemos entregar os projetos na data estabelecida e ver que todo este empenho valeu a pena é muito gratificante, porque sabemos que esse investimento vai melhorar a vida de milhares de pessoas”, enfatizou.

Desde que assumiu a gestão, o governador Gladson Cameli tratou o assunto como prioridade. Seja no Acre ou em Brasília, foram diversas reuniões com os representantes da Caixa mostrando a importância deste recurso para a população que vive na zona rural e solicitando a prorrogação do prazo de entrega da documentação.

Ao ser informado sobre a aprovação, Gladson comemorou, agradeceu o empenho de todos os profissionais envolvidos na elaboração dos projetos e disse que sempre acreditou que os recursos não seriam devolvidos aos cofres da União.

“O que faltava era gestão e compromisso em melhorar a vida das pessoas. Em pouco mais de sete meses de governo, mostramos que foi possível salvar esta emenda de R$ 94 milhões que ficou parada por quase dois anos e que a partir do ano que vem vamos poder usá-la na manutenção e recuperação de ramais do todo o estado”, explicou.

A recuperação e manutenção de ramais faz parte das ações estabelecidas pelo governo para alavancar o setor do agronegócio no estado. Este audacioso investimento assegura a trafegabilidade e a segurança necessária que o homem do campo precisa para o escoamento da produção.

“Por onde eu ando nesse estado, o que os produtores rurais me pedem é que o governo garanta o tráfego nos ramais porque eles dependem disso para que a sua produção não seja perdida. Sei o quanto eles dão duro para plantar, colher e depois vender na cidade e saibam que vamos ajudar quem realmente quer trabalhar e fazer do Acre uma terra próspera e como disse e aqui eu reafirmo, o nosso governo será da zona rural para a zona urbana e eu tenho certeza que a salvação econômica do Acre virá do agronegócio”, pontuou Cameli.