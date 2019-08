Policiais militares e bombeiros do Acre têm o 3° melhor salário do Brasil

Em alusão a campanha ‘Agosto Dourado’ a Prefeitura de Rio Branco, por meio da coordenação do programa Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) intensificou uma série de atividades voltadas para conscientizar as pessoas sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento infantil, cujo tema este ano é: Empoderar Mães e Pais, Favorecer a Amamentação.

Nesta quinta-feira (15) foi realizado um encontro articulado pela Semsa com mães na comunidade Cidade do Povo. O evento ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) e visa enfatizar a importância do envolvimento de todos os familiares próximos, e não apenas da mãe, para que seja possível o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e até os dois anos de idade de forma complementar.

Segundo Maria Tereza Mont’ Alverne, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Mulher, ao longo deste mês as ações de conscientização sobre o tema foram reforçadas tanto nas Unidades de Saúde do município como em empresas e órgãos, no sentido de esclarecer dúvidas em torno do alimento mais completo que a criança precisa para se desenvolver.

Uma das principais dificuldades apresentadas pelas mães, durante a dinâmica de grupo realizada hoje na Unidade de Saúde, consiste na pega correta do peito na hora de amamentar. “Se o procedimento for feito de forma inadequada pode causar fissuras ou mastite, inflamação na mama que causa dor e muito desconforto, enfatiza Maria Tereza.

Com isso, a SEMSA realiza durante todo este mês ações com gestantes, pais e seus bebês, destacando a importância da amamentação, com orientações desde o pré-natal. Dentre outros assuntos, a campanha também aborda sobre a licença maternidade e paternidade, orientações sobre os direitos dos pais, além dos Mitos e Verdades quanto ao leite materno.

A médica Gleici Kelly, observa que em virtude do intenso período de seca na região é fundamental que a mãe em processo de amamentação tome bastante líquido, preferencialmente sucos naturais e evite tomar refrigerante. “Não se deve fazer a ingestão de álcool durante a amamentação, dizer que tomar cerveja aumenta a quantidade de leite é mito”.

“Os seios cheios, pesados e vazando o dia todo causam um desconforto, isso é verdade. Mas a recompensa de tudo isso vem em forma de bem-estar ao meu bebê, que graças a Deus está feliz e saudável”, depoimento de Poliana Oliveira de Souza.