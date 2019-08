Prefeitura de Rio Branco facilita consulta a serviços no Portal do Cidadão

Vítimas chegaram em Rio Branco na manhã desta terça-feira, 13, em voos fretados

O Governo do Estado do Acre assegurou nesta terça-feira, 13, o retorno de professores e estudantes do Colégio Acreano e da Escola Divina Providência para Rio Branco por meio de voos fretados que partiram de Cruzeiro do Sul.

A primeira aeronave chegou à capital acreana por volta das 4h da manhã e transportava 13 pessoas. Já o segundo avião pousou no aeroporto por volta de 11h15 da manhã com mais 14 pessoas. Neste voo também estava o corpo da adolescente K. P. da S., estudante do Colégio Acreano que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Segundo o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz, toda assistência necessária vem sendo garantida pelo governo desde o momento do acidente. Além disso, as despesas do funeral da estudante de 15 anos estão sendo arcadas pelo Estado.

“O apoio é total neste momento de tristeza para todos nós da rede de ensino e do departamento de Esporte. O Estado está dando todo seu aparato com apoio e o conforto para as famílias e, desde o acidente, estamos fazendo de tudo para que nada falte, como é o caso do apoio logístico, o aluguel de aeronaves para fazer o transporte das pessoas da cidade de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, bem como o traslado do corpo da vítima. A Secretaria de Educação já fez todos os trâmites com a funerária para onde o corpo está sendo levado para que possamos realizar nossas últimas homenagens para esta adolescente”, afirmou o secretário.

Enquanto não retornam ao município de Xapuri, os alunos da Escola Divina Providência estão hospedados em um hotel de Rio Branco com o devido apoio da gestão estadual.

O acidente com o ônibus escolar da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 12, na BR 364.

O ônibus tombou a 80km de Cruzeiro do Sul, após o rio Liberdade, e transportava 31 estudantes que se deslocavam para o município, onde participariam nesta terça-feira, 13, da etapa estadual dos Jogos Escolares, na modalidade basquete.

Em nota oficial, o Estado se solidarizou com as vítimas do acidente e enfatiza, ainda, que permanecerá mobilizado para prestar a melhor assistência possível às vítimas e seus familiares, buscando apurar, em momento oportuno, as causas do acidente com o ônibus escolar.