Governo recebe novas caminhonetes para a Segurança Pública

O Educandário Santa Margarida é referência no acolhimento de crianças e adolescentes de 0 a 12 anos sob medida de proteção. Como toda instituição sem fins lucrativos, conta com o apoio e auxílio da sociedade e de outras instituições, para a manutenção de seus serviços.

A partir do princípio de que cada cidadão é corresponsável pela construção da sociedade e que atitudes solidárias representam um degrau no processo de ressocialização, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) encaminhou dois reeducandos para fazer a manutenção e instalação do laboratório de informática do Educandário Santa Margarida.

Marcio da Silva Rodrigues, recluso há 4 anos na Unidade de Regime Fechado nº 3, explicou que embora os conhecimentos da área de informática tenham sido adquiridos antes da prisão, já participou de outros cursos oferecidos pelo sistema, como gerenciamento de projetos, marketing em vendas, além de capacitações na área da construção civil.

Sobre a oportunidade de desenvolver seus serviços no Educandário, disse que tem muito prazer em ajudar e fornecer o conhecimento já adquirido. “Estamos dando manutenção aqui no laboratório que vai funcionar para as crianças. Fomos nós que montamos toda a parte da estrutura tanto física quanto de software, internet e cabeamento”, disse.

De acordo a coordenadora do Educandário, Gardênia Sales, o projeto do laboratório de informática foi criado dentro de uma estratégia de preparação das crianças acolhidas para o mundo. “Contamos, especificamente, com a colaboração e o apoio dos reeducandos do Iapen, que estão trabalhando no sentido de preparar a infraestrutura da informática para que nossos computadores estejam funcionando para o início dos cursos”, ressaltou.