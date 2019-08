Quinze vítimas do acidente no Juruá já voltaram para Rio Branco

Os serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Branco prioritariamente nos Centros de Atendimento ao Cidadão (CAC) espalhados pela capital podem ser acessados de forma rápida e gratuita através do Portal do Cidadão, disponível no site da prefeitura ao clicar em “Serviços On-line”. A ferramenta funciona desde 2016, e mais de 55 possibilidades de atendimento podem ser solicitadas on-line.

A proposta do portal é realizar consultas e disponibilizar serviços essenciais à população de Rio Branco, são atividades que eram realizadas apenas nos CACs e que agora podem ser feitas on-line. Entre esses serviços a consulta e emissão de certidões negativas e positivas, concessão de alvará (localização, funcionamento, provisório e sanitário), contracheque e nota fiscal eletrônica, além de verificar a autenticidade de documentos (alvará, certidões e nota fiscal avulsa), entre outros.

“O portal agrega todos os serviços da Prefeitura de Rio Branco num único lugar, e o nosso objetivo é modernizar o atendimento e agregar ainda outras funcionalidades ao portal. Nossa principal preocupação é agilizar esse processo, e oferecer facilidades ao acesso à informação”, explica Pablo Mendes, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI).

Para o cadastro é necessário que o contribuinte esteja com os dados atualizados na prefeitura, e então clicar no botão “primeiro acesso” e preencher dados para utilizar o portal. Se as informações não estiverem atualizadas, o cidadão deverá dirigir-se até um CAC ou à OCA e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço, para realizar a atualização cadastral.

De acordo com Eduardo Ribeiro, secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (Segati), é necessário se adaptar as novas tecnologias. “A Prefeitura busca sempre modernizar a forma de atender ao público, aqui na Segati nós temos o DTI que ajuda nesse processo. A nossa prioridade é promover a democratização do acesso à informação do cidadão, para que ele possa acessar os serviços oferecidos com menos burocracia e mais eficiência”.

Um dos novos serviços lançados pela prefeitura é a possibilidade de pagar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) através do aplicativo do Banco do Brasil. O imposto aparece automaticamente no aplicativo móvel ao cidadão que possui imóveis em seu nome, e qualquer um com conta nesse banco pode acessar e efetuar o pagamento inteiramente on-line. “É uma praticidade que estamos oferecendo a população, e a tendência é cada vez mais modernizar os atendimentos, seja através de sites ou desenvolvimento de aplicativos”, conclui Mendes.