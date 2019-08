Gladson visita PS e mãe de paciente agradece por excelência no atendimento

Com o intuito de promover a saúde por intermédio, de atendimento médico hospitalar qualificado em Oncologia, de forma humanizada, o Hospital de Amor de Rio Branco – Unidade do Instituto de Prevenção ao Câncer do Hospital de Barretos, deu início nesta quinta-feira, 8, à realização dos exames de Prevenção do Câncer de Colo de útero (PCCU) e de Mamografia.

O Governo do Estado tem parceria firmada com a unidade, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e a unidade filantrópica, que se deu por convênio e terá a duração inicialmente de nove meses. A unidade é uma extensão oncológica do Estado.

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, esteve em visita para conhecer as instalações do hospital e foi recebida pelo diretor da unidade, João Paulo Silva, que explicou que além da unidade existe ainda duas carretas equipadas para começarem os trabalhos de atendimento nos municípios mais próximos.

“É muito importante esta parceria com o Hospital de Amor de Barretos e saber que teremos uma unidade presente em nosso Estado e em breve teremos um reforço em Cruzeiro do Sul e mais duas carretas equipadas para atender nossas mulheres na prevenção do câncer nos municípios”, ressaltou Ana Paula Cameli.

Os exames estão sendo realizados por meio de cadastramento de mulheres com a idade de 25 a 64 anos para a realização do exame de Prevenção do Câncer de Colo de Útero (PCCU) e para o exame de mamografia de mulheres com a idade entre 40 a 69 anos.

O hospital também conta com uma sala de observação com leitos pró-procedimentos e com duas salas para procedimentos cirúrgicos na realização de biópsias e retiradas de pequenos nódulos, por indicação e avaliação médica, com prioridades para pacientes oncológicos. Conta também com uma sala de colposcopia e de diagnósticos de exames. “Atualmente contamos com técnicos em radiologia, técnicos de enfermagem, enfermeiros e apoio administrativo. Os médicos estarão no hospital no final do mês”, destacou João Paulo Silva, diretor da unidade.

“Teremos inicialmente um mastologista e um ginecologista, mas o quantitativo médico vai aumentando de acordo com a nossa demanda. A prevenção é a melhor forma de combater o câncer de colo de útero e o câncer de mama”, completou o diretor da unidade.

Para realizar o cadastramento no hospital a mulher precisará ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de endereço. O atendimento está sendo realizado, de segunda a sexta, no horário de 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas, na recepção do Hospital de Amor, localizado na Rodovia Via Verde, estrada do Amapá, ao lado da UPA do 2º distrito.