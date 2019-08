Prefeitura de Rio Branco promove campanhas educativas e orientações com cuidados à saúde

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), tem priorizado investimentos no trabalho técnico social para beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida, residentes nos loteamentos Novo Eldorado, Jarbas Passarinho e Rosa Linda I e II.

Esta semana, um total 168 moradores desses loteamentos receberam os certificados dos cursos profissionalizantes em panificação e culinária, financiados pela Caixa Econômica Federal, ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac), coordenado pelo Departamento de Habitação da Seinfra.

A oferta dos cursos profissionalizantes e artísticos-culturais faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, que regulamenta 2,5% do valor aplicado pela Caixa nos loteamentos sejam destinados para o trabalho técnico-social, junto às famílias beneficiadas com o programa habitacional do governo federal.

Segundo o chefe do Departamento de Habitação da Seinfra, Hélio Nascimento, os cursos de capacitação trazem um novo ânimo para as comunidades, pois representam a possibilidade de melhorias financeiras para as famílias.

“Este ano já foram ministrados mais de 24 cursos e a continuidade é nossa prioridade, pois a capacitação em panificação e culinária representa incremento na renda das famílias”, reconheceu Nascimento.

A moradora do loteamento Eldorado Marileide do Nascimento fala orgulhosa sobre sua nova condição de microempreendedora, capacitada através do curso coordenado pela Seinfra. “Já estou trabalhando com brigadeiro gourmet e a atividade tem me trazido os primeiros bons resultados financeiros”, comemorou.