Prefeitura atenderá serviços de multas geradas pela RBTRANS

Governo do Estado confirmou cessão do terreno da antiga sede da Polícia Federal, no Centro de Rio Branco, para construção do futuro prédio

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu na tarde desta quarta-feira, 7, o pré-projeto para a construção da futura sede da Defensoria Pública Estadual (DPE-AC). Orçado em R$ 11,7 milhões, o moderno prédio terá 3,5 mil metros quadrados divididos em dois pavimentos.

Gladson enfatizou que a Defensoria Pública exerce uma importante função social, sobretudo, para a população de baixa renda na garantia pela justiça e que diante disso, não medirá esforços para assegurar melhorias que beneficiem a instituição.

“A Defensoria Pública cumpre um papel fundamental que é estar presente junto com o cidadão e mesmo com as dificuldades e a questão orçamentária que precisa ser melhorada, aqui nós temos homens e mulheres guerreiros que atuam com muito amor em sua profissão. As dificuldades que eles enfrentam não são fáceis e cabe a mim, como governador, tentar criar oportunidades e melhores condições para que eles possam trabalhar com dignidade”, pontuou.

Cameli confirmou ainda a cessão do terreno onde ficava localizada a antiga superintendência da Polícia Federal, no Centro da capital acreana, para abrigar as instalações do órgão. Atualmente, a Defensoria Pública funciona em um imóvel alugado. Futuramente, a economia aos cofres públicos chegará aos R$ 600 mil, por ano.

Além da contrapartida da gestão estadual, a obra também será financiada por emendas parlamentares. A expectativa é que a construção seja concluída em até dois anos.

Para a defensora-chefe da DPE-AC, Roberta de Paula Caminha, a construção do prédio representa um momento histórico para a instituição. Criada há 18 anos, esta será a primeira vez que a Defensoria Pública terá sua primeira sede própria.

“Estamos aqui com diversos defensores públicos e servidores do nosso administrativo em agradecimento pela cessão do imóvel onde funcionava a antiga sede da Polícia Federal e hoje pertence a Defensoria Pública do Estado do Acre e aproveitamos a oportunidade para apresentar o pré-projeto ao governador que tem nos disponibilizado todo o apoio para que possamos estar construindo a nossa nova sede”, comentou.