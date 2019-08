Festival do Açaí começa nesta sexta-feira, no município de Feijó

Com o objetivo de esclarecer os últimos acontecimentos com os motoristas de aplicativo, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Santos, se reuniu com demais autoridades das forças de segurança e representantes dos aplicativos para discutir alternativas que assegurem a integridade física da categoria.

“Nós vamos estabelecer algumas medidas preventivas no sentido de promover um treinamento adequado aos motoristas de aplicativos, para que saibam como evitar situações de risco e até como reagir caso venha a acontecer. Já nas medidas repressivas, é pedir à categoria que facilite a investigação policial quando ocorrer qualquer delito que tenha como vítima esses motoristas”, destacou.

O motorista de aplicativos, Rodrigo Vale, que representou a categoria na reunião, disse estar satisfeito com as propostas da segurança. “A gente sai daqui satisfeito com a posição do secretário e demais autoridades que se mostraram dispostos a tomar medidas que possibilitam que a categoria trabalhe de forma assegurada. Agora com essa integração da segurança pública com a nossa cooperativa e um treinamento futuro que foi acordado na reunião, acredito que as coisas se tendem a melhorar”, disse.

Durante a reunião foi discutido o rigor que deve ser exigido no cadastramento e ingresso desses profissionais nas empresas. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Sérgio Lopes, cerca de cinco pessoas indiciadas por envolvimento com o crime eram motoristas de aplicativos, colocando em risco a vida do consumidor desse serviço.

Para o secretário Paulo Cézar é necessário uma investigação minuciosa das pessoas que pretendem ingressar nesses aplicativos. “É importante verificar quem é o público e fazer uma triagem dessas pessoas que estão efetivamente realizando esse tipo de serviço, até como forma de proteger o consumidor também”, completou.