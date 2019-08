Estado abre processo seletivo com mais de cem vagas para contratação de profissionais na área da saúde

O Governo do Estado do Acre por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 9, edital que torna público abertura de processo seletivo simplificado na área da saúde, para contratação de bolsistas na modalidade de apoio às atividades acadêmicas e administrativas.

São mais de cem vagas distribuídas para atuação em cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec). São eles: Cuidados à Pessoa Idosa, Enfermagem, Gerência em Saúde; Equipamentos Biomédicos; Nutrição; Saúde Bucal; Prótese Dentária; Análises Clínicas; Órteses e Próteses; e Imobilizações Ortopédicas.

Os valores das bolsas obedecerão aos seguintes parâmetros: 40 horas semanais (R$ 2.500,00) e 20 horas semanais (R$ 1.250,00). Para investidura nos cargos, os candidatos devem possuir, como requisitos mínimos, diploma ou certidão de formação de nível superior expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) nas seguintes áreas: Biomedicina, Bioquímica, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Tecnólogo em Radiologia, Tecnólogo em Equipamentos Biomédicos e Engenharia Elétrica.

Os candidatos que optarem por vagas que contemplam formação em qualquer área de formação de nível superior, devem possuir certificados de cursos técnicos nas respectivas áreas de atuação.

Outro requisito essencial diz respeito à experiência profissional em programas educacionais inclusivos na educação profissional e tecnológica e/ou em atividades administrativas em instituição de educação básica ou profissional.

As fases

O certame conta com duas fases em sua execução: a primeira, de caráter classificatório, terá análise curricular e documental (títulos); e a segunda consistirá em uma entrevista e terá caráter classificatório e eliminatório.

Dentre as atribuições dos aprovados, estarão: acompanhar e subsidiar a atuação dos professores; realizar a matrícula dos estudantes, a emissão de certificados e a organização de pagamentos dos bolsistas; prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo; prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência.

A contratação obedecerá a lista de classificação apresentada como resultado final do processo e serão convocados conforme a demanda do instituto, podendo ser realizada a qualquer tempo, durante o período dos cursos, com antecedência de três dias úteis. A recusa ou ausência de manifestação por parte do candidato implicará na convocação imediata do próximo classificado.

Segundo o presidente do Ieptec, Francineudo Costa, o objetivo do processo seletivo está, sobretudo, no desenvolvimento da educação profissional no estado, propiciando a potencialização do ensino e da aprendizagem e da experiência prática nas diferentes áreas do conhecimento técnico por meio de profissionais qualificados.

“Vamos fomentar, ainda, nossas atividades, com o consequente incremento do quadro de pessoal afeto às funções auxiliares da instituição. Portanto, uma medida que atende à boa prestação do serviço público com efetividade, representando, também o cumprimento de mais um de nossos objetivos que encontrava-se reprimido, otimizando nosso eixo de atuação e garantindo a boa continuidade do trabalho em prol da sociedade, além de contribuir para a formação de futuros profissionais”, disse.

Como se inscrever

As inscrições já podem ser realizadas e estendem-se até quinta-feira (15), no edifício-sede do Ieptec, em Rio Branco. No interior do estado, as inscrições serão efetuadas nos respectivos centros de educação profissional e tecnológica e núcleos da Secretaria de Estado de Educação, conforme edital. O horário de recebimento das inscrições será o mesmo tanto na capital quanto no interior, e compreende o período que vai das 8h30 às 17h30.

O edital tem vigência de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da instituição. Os atos oficiais relativos ao processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no endereço eletrônico www.diario.ac.gov.br.

Qualquer dúvida referente ao certame e ao edital podem ser encaminhadas à Comissão do Processo Seletivo no endereço eletrônico: [email protected]

Para conferir o edital na íntegra, basta clicar aqui.