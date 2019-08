Zé Felipe é atração confirmada na ExpoJuruá 2019

A prefeita Socorro Neri sancionou nesta segunda-feira, 5, duas iniciativas legislativas de autoria do vereador Eduardo Farias. A primeira institui o Dia do Cooperativismo em Rio Branco, que será comemorado no primeiro sábado do mês de julho, a segunda regulariza a devolução de medicamentos vencidos ou deteriorados aos estabelecimentos que os comercializaram e a sua correta destinação final.

“Essas leis são muito importantes para o município de Rio Branco, são medidas que vão, sem dúvida, impactar positivamente. Sobre o cooperativismo, vai incentivar discussões mais aprofundadas e ações para serem implementadas para o seu desenvolvimento aqui na nossa cidade. Já a segunda lei que sancionei trata sobre o descarte de medicamentos. Nós não podemos deixar que remédios vencidos sejam colocados no lixo comum, isso causa impacto ambiental e coloca a saúde das pessoas em risco”, destacou a prefeita Socorro Neri.

De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o cooperativismo contribui com 13 ramos de atividade econômica e atualmente o Brasil conta com aproximadamente 7 mil cooperativas, são 145 no Acre, que proporcionam a ocupação direta, de cerca de 570 pessoas, como Aquiles Rodrigues, presidente da Cooperativa Alternativa de Mototáxis.

“A nossa cooperativa foi criada em 2014 e apesar de todas as dificuldades em nosso país, graças a Deus, ela continua gerando renda aos nossos sócios. Esse foi um meio que encontramos para viabilizar o nosso trabalho. Antigamente nós tínhamos apenas um ponto fixo, com a cooperativa nós temos 11 pontos dentro da cidade de Rio Branco, e isso só foi possível a partir do momento que nós entendemos a importância de estarmos unidos”.

Para Jorge Melo de Lima, presidente da Coopermóveis, a instituição do Dia do Cooperativismo é o reconhecimento da importância e expansão de um modelo autônomo, que tem o objetivo de suprir as necessidades dos seus membros e libertá-los da dependência de possíveis especuladores. “O cooperativismo é aquilo que você pode fazer e você se une a um grupo para conseguir. Nós cooperamos uns com os outros e unidos temos mais forças e condições de avançarmos e expandirmos nossos negócios”.

Sobre a lei que regulariza o descarte correto de medicamentos, a chamada logística reversa funciona com as farmácias e drogarias terem que aceitar a entrega de medicamentos vencidos para encaminhá-los ao seu destino final sem risco de contaminação.

“As pessoas que manejam esses resíduos sem proteção também são suscetíveis a eventos adversos e intoxicações caso achem o medicamento e o consumam. Esse tipo de situação, que poderia ser controlado, deve-se em grande parte ao fato de a sociedade não ter informações quanto à forma correta do descarte de medicamentos e seus riscos. A maioria dos medicamentos descartados vem das sobras de remédios da nossa ‘farmácia caseira’ – um hábito comum do brasileiro. Então o que podemos fazer para contribuir na diminuição do risco ambiental e consequentemente para a nossa saúde é fazer o descarte correto”, disse o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, Robson Fugihara.

O vereador Eduardo Farias, autor das duas leis, disse que o sentimento é de alegria por poder ajudar dentro do que lhe cabe na Câmara de Rio Branco, em benefício de toda a população da cidade. “Com o Dia do Cooperativismo, nós teremos uma data para refletir e buscar soluções não só com o mundo do cooperativismo, mas também com seus parceiros, governamentais e não-governamentais. Já a lei do descarte dos medicamentos é uma lei simples, mas muito importante. É muito parecido com que nós já temos para o descarte de pilhas, baterias e pneus. Esses produtos precisam ter uma destinação correta, que não prejudique o meio ambiente e também nossa saúde”, finalizou.