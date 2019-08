Polícia Militar prende suspeitos de praticar assalto e recupera duas motos roubadas

Após assinatura de um acordo de cooperação que visa o enfrentamento ao tráfico de drogas e saída de bens roubados nas fronteiras, entre o Governo do Estado do Acre e o Governo do Departamento de Pando, três veículos que haviam sido roubados na capital acreana foram recuperados pela polícia boliviana. A assinatura do acordo foi realizada por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública e o Departamento de Polícia de Pando e aconteceu em Cobija, na Bolívia, no dia 7 de junho.

Uma camionete modelo Mitsubishi/L200, placa NAF 6201e uma Toyota/Hilux, que foi encontrada abandonada no interior do estado boliviano, com duas placas, sendo uma do veículo (NAD 0330) e a outra, de um carro Fiat/Uno (MZV 2925), foram recuperadas, além de duas motocicletas modelos Honda/Bizz, placas QLW 7790 e NXT 7213.

Além da parceria entre as polícias brasileiras e bolivianas, o governo tem realizado grandes investimentos para ações de combate aos crimes fronteiriços. O uso de um helicóptero, juntamente com o Grupamento Especial de Operações em Fronteira (Gefron), que está sendo criado, além de outro centro de inteligência, será possível para a recuperação de bens roubados, impedindo que essas ações venham acontecer.

“Esse é um trabalho alinhado do governador Gladson Cameli e seu vice, Major Rocha, que não têm medido esforços para combater e coibir esse tipo de crime na fronteira. Uma dessas políticas é a parceria com a polícia boliviana e peruana, através da união da Polícia Militar e Civil, para poder recuperar esses veículos e mostrar uma resposta à sociedade”, disse coronel Souza Filho, representando a Secretaria de Segurança do Estado do Acre.

A ação contou com a presença do alto comando boliviano, representado pelo Coronel Peres, juntamente com o coronel Souza Filho, representando a Secretaria de Segurança do Estado do Acre, e ainda do subcomandante do 10º Batalhão do Alto Acre, capitão Edmilson Ferreira.