Mara Rocha manifesta apoio a PEC da Polícia Penal

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, participou na manhã desta terça-feira (06) das festividades alusivas ao aniversário de 115 anos do bairro Seis de Agosto, que começaram com um ato solene em frente ao Mercado Municipal Flávio Barros Pimentel. A data marca também os 117 anos do início da Revolução Acreana, movimento que culminou com a anexação do território do Acre ao Brasil.

“Estamos todos orgulhosos de poder participar de uma data tão importante para o nosso estado que marca um fato histórico fundamental para a sociedade acreana, para sermos hoje brasileiros. E, ao mesmo tempo estamos também comemorando o aniversário deste bairro tão querido que há 36 anos comemora da forma devida essa data tão importante.”, disse Neri, ao lado do presidente da Associação de Moradores da Seis de Agosto, José Pereira Peixoto, o Pereirinha, visivelmente emocionado.

Em seu discurso, a prefeita destacou também a importância da história. “Quero dizer para a toda a comunidade que é para a frente que nós devemos sempre olhar. É o futuro que devemos buscar construir, mas sem esquecer o passado, sem desrespeitar as nossas tradições, sem ignorar as contribuições fundamentais de várias pessoas que passaram por esse processo e induziram o desenvolvimento. Construir o futuro no presente, mas respeitando o passado. Todos nós temos responsabilidade para levar o Acre adiante e de que a nossa cidade seja uma cidade próspera, bem cuidada, com infraestrutura adequada e com políticas de geração de emprego e renda e desenvolvimento econômica e segurança efetiva.”, destacou.

Da solenidade também participaram o governador Gladson Cameli, o senador Sérgio Petecão, o deputado estadual Wendy Lima, os vereadores Antonio Morais (presidente da Câmara Municipal), Lene Petecão e N.Lima.

Ao concluir, a prefeita falou dos desafios da gestão. “O desafio dos nossos antepassados que fizeram uma revolução, um levante, que pegaram em armas para anexar as terras acreanas ao Brasil foi fundamental naquele momento e hoje, para mim, como prefeita da cidade e para o governador Gladson Cameli se colocam outros desafios imensos, complexos, importante mas não mais importantes do que os dos nossos antecessores que estiveram na Prefeitura e no governo do Estado antes de nós. O que estamos conseguindo fazer hoje é fruto de um processo onde cada um fez o que podia fazer, no seu momento.”, lembrou.

Inauguração da quadra de grama sintética

Depois do ato solene em frente ao Mercado Municipal Flávio Barros Pimentel, a prefeita Socorro Neri inaugurou a quadra de grama sintética Jorge Luiz de Souza Rocha, o “Dodinho”. A obra, construída com recursos no valor R$ 560.767,58, fruto de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão e contrapartida do Município, recebeu o nome de um morador do tradicional, líder do bairro e ex-atleta do time “Seis de Agosto Futebol Clube”, onde atuava como meia esquerda da equipe nas décadas de 70 e 80.

Depois de descerrar a placa inaugural, a prefeita Socorro Neri foi quem deu o ponta pé inicial na bola e abriu oficialmente o espaço da quadra para a prática do futebol na presença do governador Gladson Cameli; do senador Sérgio Petecão, do presidente da Associação de Moradores da Seis de Agosto, José Pereira Peixoto, o Pereirinha; dos vereadores Antonio Morais (presidente da Câmara Municipal), Lene Petecão, N.Lima, Elzinha Mendonça e Eduardo Farias; dos deputados estaduais Wendy Lima e Jenilson Leite; lideranças comunitárias; e moradores.

“Como bem disse a Dona Guajarina, umas das moradoras mais antigas daqui do bairro, este não será apenas um espaço para prática esportiva, mas também de atividades culturais e convivência da comunidade. ”, disse a prefeita.

Em seu discurso, a chefe do Executivo Municipal agradeceu a todos os envolvidos na realização. “Gratidão é o que nos define hoje. Gratidão ao senador Sérgio Petecão, pois sem a emenda que ele destinou, não estaríamos realizando essa entrega. Ao ex-prefeito Marcus Alexandre, que iniciou todas as tratativas, o projeto que deu início ao processo. Gratidão aos líderes comunitários que se mobilizaram para que a obra fosse vista como prioritária e gratidão à equipe da Prefeitura que se empenhou para que a obra tivesse a qualidade necessária, não apenas uma quadra de grama sintética mas um bonito espaço para a comunidade.”, enfatizou a prefeita.

Socorro Neri também cumprimentou o governador Gladson Cameli. “Eu não tenho dúvida que o senhor tem muito boa vontade de ver o nosso Acre se desenvolvendo e nós haveremos de fazer boas parcerias pela cidade de Rio Branco. Rio Branco tem mais de 50% da população acreana, portanto precisa sim estar de mãos dadas com o governo para fazer as devidas parcerias para as intervenções necessárias da nossa cidade. Estamos fazendo todo o esforço possível para cumprir o nosso dever de casa com os poucos recursos que a Prefeitura tem nesse contexto de crise financeira.”, concluiu, agradeceu também o apoio dos vereadores na Câmara Municipal.

Sobre o novo espaço entregue à comunidade

A nova quadra tem mil metros quadrados de grama sintética em monofilamento, piso de concreto especial para gramado sintético composto por uma camada de seis centímetros de concreto, torres de iluminação de 10 metros de altura, bancos de concreto, lixeiras, paisagismo do entorno e arte dos grafiteiros nas paredes da praça, com pinturas que remetem ao esporte e a história do bairro.

Sobre o homenageado “Dodinho”

Jorge Luiz de Souza Rocha, o “Dodinho”, foi um importante líder comunitário, sendo pioneiro no apoio às atividades de esporte e lazer do bairro Seis de Agosto. Era casado pai de três filhos e em 1998, integrou a equipe de Master do time “Seis de Agosto Futebol Clube”, onde atuava como meia esquerda da equipe nas décadas de 70 e 80, consagrando-se campeão do I Campeonato Acreano de Futebol Master. No ano seguinte, assumiu a presidência da Associação de Moradores, onde desenvolveu um trabalho atuante em prol da comunidade, com destaque para a ação reivindicatória que culminou na primeira reforma e ampliação do posto de saúde Ary Rodrigues, e do box da Polícia Militar.

Programação das comemorações

Na parte da tarde, entre 12 horas e 14 horas, haverá as apresentações culturais e às 15 horas, um aulão de funcional será ministrado para a comunidade por dois professores de Educação Física. Às 17 horas as “Pastorinhas do Segundo Distrito” se apresentam e às 19 horas haverá eleição da Miss e do Mister Seis de Agosto. O encerramento da festa acontece a partir das 22 horas com show de bandas locais. Haverá ainda um bingo comunitário em três rodadas: ás 12 horas, 15 horas e 18 horas.