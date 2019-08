Governo confirma reinauguração da Biblioteca Pública para setembro

Na semana da maior feira de agronegócios, batalhões da corporação trabalharam com escala reduzida para oferecer sensação de segurança à população

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, rendeu homenagens aos policiais militares pelo serviço de combate ao crime e de preservação da ordem em todo o estado, e também no período da Expoacre, a maior feira de agronegócios do estado e que terminou neste domingo, 4.

Na ocasião, Cameli fez uma deferência especial ao sargento Frederick Marinho, seriamente atingido a golpe de facão no braço esquerdo, quando numa ação contra criminosos no bairro Belo Jardim.

“Eu quero agradecer a cada homem e a cada mulher da Polícia Militar, que fazem e que muito fizeram por nossa sociedade. Pessoas como o Frederick, que honram a sua farda é o maior exemplo de bravura, de coragem e honradez que chegou ao meu conhecimento, nestes oito meses de mandato”, ressaltou Cameli diante de oficiais militares, praças e 226 alunos do curso de formação de soldados.

Segundo Gladson Cameli, o sentimento é de gratidão pelo que os militares proporcionaram às pessoas que estiveram na edição deste ano da Expoacre, a primeira do seu governo. “Muito mais vocês já fizeram e vão continuar fazendo. E de nossa parte, vamos também retribuir com novos equipamentos, com a chegada, em breve, de 100 novas viaturas. Fiquem certos de que terão um governador ao lado de vocês até o último dia de meu mandato”, disse.

Por sua vez, o coronel da reserva Paulo Cézar Rocha dos Santos, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, relembrou a situação em que se encontrava o Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), onde são treinados os aprovados para as carreiras de policias civis e militares no estado.

“O encontramos em completo abandono. Sem as mínimas condições de funcionamento, mas este novo governo investiu R$ 1 milhão para recuperar as dependências do Cieps e estamos aqui. Outros 500 homens estão sendo esperados para serem treinados aqui estamos imbuídos de manter a ordem”, destacou Rocha dos Santos.

Já o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ezequiel Bino, fez um retrospecto de respostas imediatas a ações recentes do crime em Rio Branco. Uma delas foi evitar a execução de um morador do Belo Jardim e o combate a criminosos que tentavam impor o terror a moradores do entorno do bairro Mocinha Magalhães.

“Foi uma semana de muito esforço, canalizando nossos esforços para manter a sensação de segurança à população, ainda que reduzindo as folgas de nossos praça e oficiais”, asseverou Bino.