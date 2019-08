Veja o que abre e fecha hoje e amanhã, feriado que marca a Revolução Acreana

Governador esteve percorrendo mais uma vez os estandes e acredita que edição será um divisor para um novo tempo do agronegócio no Acre

Em mais uma visita aos estandes da Expoacre 2019, na última noite da edição, neste domingo, 5, o governador Gladson Cameli avaliou a feira como positiva, sem nenhum incidente e com o sentimento de alegria estampado no rosto das pessoas ao longo dos nove dias da festa. Na final do rodeio profissional, ele anunciou ainda a extensão do campeonato de dois para cinco dias, na edição de 2020.

“Realizamos uma festa para as famílias e para o agronegócio. E estamos realizados por tudo que fizemos, com um sentimento de gratidão a cada um dos nossos servidores públicos, cada criança, cada jovem e adulto. Gratidão aos chefes de família, donas de casa, trabalhadores rurais, o pequeno, o médio e o grande empresário que apostaram no sucesso desta feira linda”, afirmou Gladson Cameli.

“Esse é o pensamento que vem agora: o de agradecimento a todos os acreanos e aos amigos que vieram dos estados vizinhos para contribuir, de alguma forma, com esta maravilhosa festa”, completou o governador.

O carisma do jovem chefe do Executivo o fez, ao longo de toda a festa, ser recebido com alegria pelas pessoas que o abordavam nas caminhadas ao longo dos estandes. Era comum ouvir gritos de “Gladson, por favor, tira uma foto com minha criança!” ou “governador, vamos fazer uma selfie” e “agora é a minha vez, deixa eu sair [na foto] com o senhor também”.

Para o funcionário público aposentado Raimundo Félix da Silva, 68 anos, que esteve em três dias de Expoacre, a simpatia das pessoas por Gladson tem uma razão. “Elas estão só respondendo ao carinho que ele transmite. O novo governador parece aqueles homens públicos do passado, como o Edmundo Pinto, que tive a satisfação de conhecê-lo, e que era ‘povão’, cumprimentando todo mundo. Isso já não acontecia há 20 anos”, avalia Silva.

Na arena de rodeio, o governador esteve com o jovem Sebastião Freitas de Barros, que representará o Acre na grande festa de peões de Barretos (SP), ainda neste segundo semestre, e deu a largada inicial da etapa final, ao lado do presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater), Tião Bocalom, além de outros secretários de estado e técnicos do governo. Os números da festa serão conhecidos em coletiva a imprensa ainda essa semana.