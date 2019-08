Prefeitura de Rio Branco entrega quadra de grama sintética no bairro 06 de Agosto nesta terça-feira

Na primeira agenda desta sexta-feira, 2, a prefeita Socorro Neri, acompanhada do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcos Venicio, equipe técnica, lideranças comunitárias e dos vereadores Elzinha Mendonça e Railson Correia, vistoriou as obras que estão sendo realizadas na Estrada da Sobral, ao longo de 600 metros, que inicia na bifurcação e segue até à escola João Paulo.

“Estamos acompanhando, hoje, o início do asfaltamento. Um trabalho feito com qualidade, qualidade inclusive atestada pelo que observei conversando com os moradores, que acompanharam passo a passo dos serviços realizados pela Emurb (Empresa Municipal de Urbanização)” contou a prefeita de Rio Branco que anunciou “vamos implantar uma rotatória, que não estava prevista no projeto da duplicação, onde há uma bifurcação de trânsito confuso, o que dará uma segurança maior na trafegabilidade”.

Melhorias

A Estrada da Sobral está recebendo melhorias em toda sua extensão, na Operação Verão, a via recebeu intervenções das equipes da prefeitura, com serviços de tapa buracos, drenagem e remendo profundo. “Ao longo da via vamos fazer todos os recapes necessários, trabalhar na iluminação pública, iluminando com lâmpadas de led, organizar o trânsito. Vamos ter aqui não mais uma estrada, vamos ter aqui uma nova Avenida da Sobral”, ressaltou a prefeita Socorro Neri.

O vereador Railson Correia parabenizou a prefeita pelo trabalho e destacou que “esse é um momento de felicidade para baixada da Sobral. Esse é o fruto do trabalho organizado da prefeitura e a população dessa regional ganha com essa obra estruturante”. Para vereadora Elzinha Mendonça “é muito bom ver esse resultado do trabalho da prefeitura. Esse é um trabalho que a população aguarda”, ponderou.

Além da implantação da rotatória, a estrada também vai contar com faixa elevada no trecho próximo à Escola João Paulo para segurança dos pedestres e melhor fluxo do trânsito. Além da sinalização adequada, a via também será contemplada com meio-fio e calçada. O trecho da Estrada da Sobral que dá acesso à Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa) também está recebendo intervenções com serviços de remendo profundo, onde a equipe da prefeitura prepara o solo para recebimento do asfalto.

Juntos cuidando de Rio Branco

Na vistoria, a prefeita Socorro Neri ouviu os moradores e lideranças comunitárias, entre os quais o Ananias Gomes, presidente do bairro Sobral, que comentou “a realização dessa obra é o sonho de muitos que transitam nessa via, principalmente dos moradores, onde muitos duvidaram que aconteceria”. Alan Cardec, presidente do bairro Boa União, avaliou “toda a baixada esperava por melhorias nessa via e essa rotatória que não estava no projeto fará a diferença no fluxo de trânsito, onde já houve muitos acidentes. Só temos a agradecer a prefeita, pois mesmo na dificuldade, quando cobramos, ela tem dado resposta”.

Para os comerciantes a obra aguardada traz mudanças. “Essa obra traz melhorias na rua e na clientela. Vai ficar muito bom. É só observar o trabalho que está sendo bem feito” ponderou, o borracheiro, Pedro Barroso. O comerciante Oziel de Abreu contou que “aguardamos essa melhoria há muito tempo e só trará frutos para nós comerciantes. Desde que cheguei aqui era peleja com lama e poeira, mas agora tá sendo concluído esse serviço que a gente tanto aguarda”.

O representante religioso, pastor Clévis Mustafa, parabenizou a prefeita, agradeceu o cuidado com a cidade e ressaltou “esse é um novo tempo, tempo de reconstrução, de melhorias. Há pessoas que falam, muitas falam mal, são impacientes, outras fazem”.