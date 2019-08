Mulher fere marido com duas facadas no peito durante bebedeira, no bairro Placas

Uma amostra do que é o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) pôde ser conferida no estande da instituição, presente na 46ª edição da Feira Agropecuária do Estado, a Expoacre 2019. A unidade, que realizou sua exposição na noite deste domingo, 4, último dia do evento, foi bastante prestigiada pelo público.

Diversos itens próprios do serviço especializado estavam disponíveis para apreciação do público, entre eles equipamentos, armamentos, viaturas, além do famoso “caveirão”, o carro blindado do Batalhão, dessa vez, aberto ao público. Algumas atividades e ações do Bope também puderam ser observadas por meio de um telão instalado no local. Os cães farejadores da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) juntamente com seus parceiros militares e seus filhotes abrilhantaram a exibição. Eles foram uma atração à parte e chamaram bastante atenção, principalmente das crianças. A agente de saúde Francicleice Santos, que também trouxe a filha de dois anos para visitar o estande, disse que achou bem organizada a exposição. “Foi uma das mais interessantes, organizada e dinâmica. A gente pôde conhecer um pouco do trabalho do Bope mais de perto, tirar a curiosidade e ainda fotografar”, declarou. Todas as especializadas que fazem parte do Bope participaram da apresentação. Além da CPCães, o Bope é atualmente formado pelos Grupamentos Choque, Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro). Tranquilidade para os visitantes O policiamento na última noite da Feira Agropecuária do Acre também foi garantido pelos cerca de 150 militares empenhados no serviço, o que proporcionou mais segurança e tranquilidade ao evento. De acordo com o capitão Washington Luiz Carneiro, que estava à frente do serviço no encerramento da programação da Expoacre 2019, informou que não houve ocorrências. “O evento foi tranquilo. Não registramos nenhuma ocorrência hoje”, disse o oficial.