Expojuruá terá farinha como um dos destaques da feira

O projeto de revitalização da orla do Mercado do Quinze, com estimativa orçamentária para até R$ 15 milhões a ser executado pelo Governo do Estado deve valorizar e fomentar a economia na região que ficou abandonada por anos nas gestões do Partido dos Trabalhadores. Os detalhes da obra foram apresentadas neste final de semana, durante a ExpoAcre. O evento contou com a presença da deputada federal Vanda Milani, autora da emenda que vai financiar a obra.

A rua principal do bairro, a Boulevard Augusto Monteiro nunca recebeu investimentos do poder público, apesar de se tratar de uma área de muita trafegabilidade, pois moradores de diversos bairros do Segundo Distrito utilizam os serviços do mercado e da via que é um dos corredores mais movimentados de ônibus da capital.

Inicialmente serão R$ 8,5 milhões que já estão alocados. O secretário Thiago Caetano, da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) ressaltou que a ideia é agilizar os trâmites legais para já iniciar a obra no próximo verão.

O projeto urbanístico, que está sendo desenvolvido pelos engenheiros da Seinfra há certa de três meses, compreende a margem do rio Acre, na região central, até o bairro Quinze. A infraestrutura prevê a construção de quiosques para praça de alimentação, pista de corrida, quadra de areia, área urbanizada com iluminação que propicie circulação noturna e estrutura de contenção de bolsaconcreto, a mesma utilizada na Gameleira. As intervenções fazem parte de um pacote de obras a serem executadas pelo Governo nos próximos anos, com a finalidade de contribuir com a qualidade de vida dos cidadãos.

A expectativa é que a licitação seja feita ainda este ano. De acordo com a Seinfra serão cerca de 12 casas que serão desapropriadas no entorno do rio Acre. O processo normal de desapropriação será feito conforme previsto em lei, pela utilidade pública e abrangerá mais de 600 metros.