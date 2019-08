Comissão organizadora define data da Expoacre Juruá

Antes de finalizar a Expoacre 2019, a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, que preside a comissão organizadora da feira, Eliane Sinhasique, o diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos, o secretário de Estado da Casa Civil, Ribamar Trindade, o gerente da Unidade Regional do Sebrae no Juruá, Jairo Negreiros, e demais componentes que formam a comissão, se reuniram na tarde deste domingo, 4, no auditório Rio Acre, no parque de exposições, para definir o planejamento da Expoacre Juruá 2019.

Devido ao sucesso da 46ª Expoacre, o governador Gladson Cameli pediu para implantar o mesmo modelo edição de Cruzeiro do Sul, com data confirmada para 29 de agosto a 1º de setembro.

A secretária Eliane Sinhasique, que também irá coordenador a Expoacre Juruá, garantiu que haverá novidades e inovação no evento. “Vamos começar a fazer as visitas técnicas para analisar o que devemos fazer referente às reformas necessárias, bem como as aberturas de espaços na avenida Mâncio Lima, local onde será realizada a feira”.

Ela diz que tudo será bem pensado para acomodar as tendas dos expositores e instituições. “A minha sensação é de dever cumprido na Expoacre, que superou nossas expectativas. O que temos ouvido da população e dos expositores é que eles estão felizes e satisfeitos com o que vivenciaram e com os negócios que fizeram. A Expoacre Juruá será realizada com o mesmo zelo e com o mesmo carinho”, ressaltou.

Jairo Negreiros, gerente da Unidade Regional do Sebrae no Juruá, enfatizou que a reunião foi muito satisfatória. “O motivo de eu ter vindo até aqui foi fazer uma análise de como foi realizada a Expoacre, observar e perceber o que podemos replicar na Expoacre Juruá. Tivemos vários agentes envolvidos e isso nos motiva para fazermos uma feira inovadora, com os moldes que foram usados na Expoacre”, destacou.

Segundo o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos, a instituição irá apoiar tudo o que for voltado para os pequenos negócios. “Vamos ter a farinha, que é o carro chefe, como produto de destaque. Teremos também o açaí, o feijão, o peixe, dentre outros”, enfatizou

O secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, parabenizou a organização da Expoacre e enfatizou que a parceira do Sebrae na feira realizada em Rio Branco foi importante para o sucesso. Ele destacou que em Cruzeiro do Sul o sucesso deverá ser o mesmo.