A um dia da inauguração, Novo Pronto Socorro recebe a primeira vítima resgatada via aérea

Com o tema “A Dança Transcende a Cidade”, a Associação de Dança do Acre (Asdac) lançou na última sexta-feira, 2, III Festival de Dança de Rio Branco, no Teatro Maués Melo, localizado no Centro Cultural Thaumaturgo Filho. Neste ano, o evento conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura (FMC), da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB).

A abertura também marcou o lançamento do edital de adesão dos concorrentes que desejam participar do festival. O documento está disponível no blog do Movimento de Dança do Acre (www.modaacre.blogspot.com). O prazo de inscrições segue até do dia 9 de setembro.

Nesta edição, a atividade será entre os meses de setembro e outubro, e passará por três pontos da cidade: Escola Marilda Gouveia, no bairro João Eduardo, Cidade do Povo e Praça Céu das Artes, na Cidade Nova. A semifinal e a grande final serão no Cine Teatro Recreio, na Gameleira, nos meses de novembro e dezembro.

Os dançarinos poderão se inscrever nas categorias de solo, dupla, grupo, performance e circense. As modalidades ainda incluem contemporânea e moderna, urbana, popular, jazz, balé e outros estilos.

“A abertura desse festival é a consolidação da política cultural da Prefeitura de Rio Branco, por meio da FGB, que dispõe de editais que propiciam um acesso ampliado a todos os movimentos e a oportunidade de promover suas ações. É nesta construção coletiva e democrática que acreditamos e que a nossa prefeita Socorro Neri também entende como melhor meio, por isso, destinou R$ 1,1 milhão para o Fundo Municipal de Cultura neste ano”, destacou o presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Erick Caniso.

A coordenadora do evento, Regina Maciel, apontou que o festival propõe um acesso a diversos públicos, por isso, é caracterizado como democrático e acessível. “Temos talentos que traduzem sua arte em diversos movimentos, passando do religioso à população LGBT. Além disso, é a oportunidade de conhecermos talentos e conectarmos comunidades”.