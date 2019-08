Motorista de aplicativo desaparecido é encontrado morto com tiro na cabeça e mãos amarradas em ramal

As ações das forças policiais do Acre tem resultado, mês a mês, na diminuição dos indices de violência. O exemplo disso foram três operações distintas da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repreensão ao Narcotráfco (Denarc) , que apreendeu mais de 200kg de maconha prensada e prendeu seis pessoas. A droga, oriunda do Paraguai, está avaliada em mais de R$ 500 mil.

No final da tarde de sexta-feira, 2, o Delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira falou com a imprensa sobre a última apreensão de entorpecentes da semana, 15kg de maconha, além de uma pistola de uso restrito e uma prensa.

Na ação foram presas quatro pessoas, identificadas como: Jamilso Ferreira de Almeida, 37 anos; Maria da Liberdade da Silva, 32; Luciano Lima da Silva, 24 anos e Edzangela Andrade de Almeida, 36. O quarteto foi flagrado em uma chácara localizada no município do Bujari, onde a droga estava enterrada dentro de um tonel plástico. Já a arma foi encontrada em um fundo falso no piso em um dos comodos da casa de um dos acusados.

“Ações dessa envergadura é que reflete diretamente da diminuição dos indices da violência no Estado. O Governo do Acre, por meio do Ssistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), não tem medido esforços para combater a criminalidade. Parabéns ao policiais civis e toda a equipe da Denarc que trabalha diuturnamente em suas investigações”, comentou o delegado Henrique Maciel.

O delegado Sérgio Lopes, titular da Delegacia de Homicído e Proteção a Pessoa (DHPP) foi quem acompanhou os agentes na operação. A autoridade policial explicou que a ação foi fruto de um cumprimento de Busca e Apreensão expedido pela Justiça do Acre., após meses de investigação. Os policiais receberam também informações sobre o local onde o entorpecente estava escondido, enterrado no terreno proximo a casa, na área rural.



“Foi realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça, mas no curso das investigações receberam informações sobre o local onde estava a droga. Encontramos a maconha enterrada dentro de um baldo no quintal, nos fundos da casa. Já na casa de um dos acusados foi encontrada, em um fundo falso no piso da casa, uma pistola Glock 9mm de uso restrito”, explicou Sérgio Lopes.



As outras prisões aconteceram na madrugada de terça-feira, 30 e na manhã de quarta-feira, 31. Na madrugada, os investigadores apreenderam 20kg de maconha com Milena Iasnary de Queiroz de 18 anos. A jovem foi flagrada em um ônibus interestadual vindo de Porto Velho. A droga estava escondidas em duas malas no bagageiro do coletivo.

Em depoimento a jovem disse que saiu de Cuiabá com a droga para entregar no Acre e para isso receberia R$ 2,5 mil pelo serviço de mula do tráfico.

O camioneiro Cícero Pereira Portela, 41 anos, mais conhecido como Ceará, foi preso na manhã desta quarta-feira, 31, ao ser flagrado com 173 kg de maconha prensada. A droga estava escondida na cabine e em compartimentos externos da carreta em que trabalhava.

Durante depoimento ele contou que saiu de São Paulo com uma carga de frios e hortifruti e quando chegou em Porto Velho recebeu o carregamento do entorpecente que seria entregue na capital acreana. Em ambos os casos, a droga é de origem paraguaia.

A Polícia Civil continua com as investigações para saber quem seria o recebedor do entorpecente.