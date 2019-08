Alunos do curso de Informática para o Trabalho são certificados na Expoacre 2019

Ação denominada A Hora do Mamaço faz parte da programação alusiva à Semana Mundial de Aleitamento Materno

Como parte da programação da Semana Mundial de Aleitamento Materno, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), promoveu nesta sexta-feira (2), na URAP Maria Barroso, localizada na região da Baixada da Sobral, a ação “A Hora do Mamaço”.

De acordo com a coordenadora da área técnica da criança e do adolescente da SEMSA, enfermeira Maria Teresa Oliveira, o objetivo da semana é enfatizar a importância do envolvimento de todos os familiares próximos, e não apenas da mãe, para que seja possível o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e de forma complementar até os dois anos de idade.

Segundo ela, durante a Semana unidades básicas de saúde realizarão várias ações com gestantes, pais e seus bebês, enfatizando a importância da Amamentação desde o pré-natal até os dois primeiros anos de vida na redução da mortalidade infantil; licença maternidade e paternidade; orientações sobre os direitos dos pais; dificuldades que a mulher enfrenta para amamentar; mitos e verdades quanto ao leite materno, dentre outros.

Além de poder amamentar seus bebês, na ação realizada desta sexta-feira as mães participaram de várias atividades, como orientações sobre a importância do aleitamento, atividades culturais, musicais, sorteio de prêmios, além de um coffebreak com comidas regionais.

Joana Loureiro, de 33 anos, mãe do pequeno Artur Izac, destacou a importância da ação promovida pela Prefeitura de Rio Branco. “A amamentação é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança, pois o leite materno possui muitas proteínas, que contribuem para a saúde e o futuro do bebê”, enfatizou.

Fundadora do primeiro movimento de mães do Acre, Vanessa Anjos, classificou a Hora do Mamaço como de extrema importância. “Nós incentivamos a amamentação, nós sabemos que a amamentação é de extrema importância para o desenvolvimento do bebê, não apenas pela proteína, mas, também, pela questão do afeto”, ressaltou.

Papel relevante

Os profissionais de saúde têm papel relevante na amamentação, pois são eles que acompanham pais e filhos durante todo o processo. O pediatra, em especial, pode empoderar dialogando sobre vários aspectos do aleitamento materno, incluindo suas dúvidas, medos e crenças; dando informações atualizadas e embasadas em evidências; orientando com competência o manejo das eventuais dificuldades ao longo do processo da amamentação; e, sobretudo, escutando muito, elogiando quando pertinente, e respeitando as escolhas sem julgamentos.

Existem muitas barreiras para a prática ideal da amamentação, sendo uma das maiores a falta de apoio aos pais, em especial no trabalho. O aleitamento materno é um esforço de equipe, que requer informação baseada em evidências científicas e uma cadeia calorosa de apoio.

De acordo com a rede internacional, adotar uma abordagem inclusiva, que contemple os pais, parceiros, famílias, locais de trabalho e comunidade, é fundamental para criar um ambiente propício e permitir às mães amamentarem de forma otimizada.

No Brasil, desde 2007 as ações da SMAM são coordenadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Apesar desse trabalho contínuo, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que somente 40% das crianças têm amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida e 45% continuam sendo amamentadas até os 24 meses.

Os pais podem aprender sobre a amamentação, fornecer apoio emocional à mulher, compartilhar tarefas em casa, cuidar e brincar com seus bebes. A mulher deve receber todo apoio da família nesse período, pois a amamentação servirá como base para o desenvolvimento adequado da criança. Vale ressaltar, a importância do apoio das empresas, não comprometendo os benefícios da licença maternidade e paternidade.