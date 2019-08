Acontece neste final de semana a rodada de jogos da 1ª fase do campeonato de Futsal da Prefeitura

Como parte do Calendário Esportivo do Município, a prefeita Socorro Neri abriu o 7º Campeonato Municipal de Futsal na noite da última terça-feira, 30, no Ginásio do Sesi. Neste final de semana acontecem as rodadas de jogos da primeira fase.

Mesmo com as limitações financeiras do Município, a prefeita decidiu manter o Calendário Esportivo de Rio Branco. “Todas as ações que realizamos nos anos anteriores serão promovidas em 2019. Fazemos um grande esforço para não faltar o recurso necessário, pois entendemos o quão importante são essas atividades para nossa cidade”, destacou a prefeita.

Criado em 2013, o campeonato envolves times masculinos e femininos de todas as regionais de Rio Branco. Nesta edição, participam 88 equipes de homens e 16 de mulheres.

O diretor do Departamento de Esporte da Fundação Garibaldi Brasil, Afrânio Moura, explicou que na primeira fase as disputas serão em confronto direto entre as equipes, no sistema de ida e volta. Para as outras etapas, o sistema será de “mata” direto.

Neste final de semana, os jogos da primeira fase, todos de ida, acontecerão em cinco ginásios. No Ginásio do Universitário jogam 12 equipes em seis jogos no sábado e no domingo; no Ginásio da AABB, seis equipes se enfrentam em 3 jogos no domingo; no Ginásio Coberto são 5 partidas no domingo; no CIE, 20 times entram na quadra em 10 jogos no sábado e no domingo; e na Vila Jerusalém serão 6 partidas, no sábado e no domingo.