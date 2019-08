Reeducandos do Iapen participam de cursos promovidos pela Funtac durante a Expoacre

As inscrições para o 2º semestre do Centro de Línguas estão abertas até o dia 7 de agosto. Após o cadastro on-line, o aluno precisa comparecer ao Centro de Línguas (CEL), localizado na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque, ao lado da Saudosa Maloca, munido dos documentos relacionados no edital para confirmação de sua matrícula. A efetivação poderá ser feita pelo solicitante ou um responsável, imediatamente, após a pré-matrícula.

As matrículas on-line foram disponibilizadas somente para os estudantes da rede pública do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, com pontos de inscrições no Centro de Referência de Inovações Educacionais (CRIE) e no CEL para os alunos que não têm acesso a internet. No formulário de inscrição o aluno poderá escolher o curso de línguas da sua preferência, tendo como opção: inglês, espanhol, francês, italiano e libras, completamente grátis.

Segundo a coordenadora do CEL, esse novo modelo de pré-matrícula on-line foi criado nessa nova gestão do secretário deEducação, Mauro Cruz, em parceria com a Universidade Federal do Acre e atende muito bem a população com acesso à internet.

Mais de 600 cadastros já foram realizados de forma on-line, mas para efetivar de fato a matrícula no curso, é preciso que o aluno se encaminhe à secretaria escolar do CEL e faça a entrega dos seus documentos comprobatórios nos dias 1, 2, 5, das 7h30 às 17h e dia 7, das 7h30 às 12h.

O CEL montou uma estrutura de atendimentos organizada, com uma grande equipe, para o recebimento da documentação exigida e efetivação da matrícula do aluno nos cursos escolhidos, sem ter que enfrenta filas, tudo muito rápido.

O candidato que não comparecer ao Centro de Línguas dentro do prazo, para a entrega dos documentos que efetivam a matricula, terá sua pré-matrícula cancelada sendo a vaga destina à comunidade nos dias 8 e 9 de agosto.

“Queremos enfatizar nesse momento que já estamos com mais de 600 inscritos no sistema, porém, só se tornará matrícula quando vierem efetivá-la entregando essa documentação. Nosso pedido é para os alunos não deixarem para o último dia evitando fila. O atendimento está muito tranquilo e pedimos que à medida que forem fazendo a inscrição on-line, se encaminhem imediatamente ao Centro de Línguas para fazerem a confirmação da matrícula e evitar o seu cancelamento. Caso isso ocorra, as vagas serão destinadas à comunidade nos dias 8 e 9”, explicou a profª Kellen Duarte, coordenadora do CEL .

As vagas não preenchidas na pré-matrícula on-line, pelos alunos da rede pública de ensino, serão ofertadas à comunidade, desde que tenham cursado o ensino médio completo, ou que seja aluno da rede particular de ensino. Nesses casos, a matrícula será somente presencial.

Documentos Obrigatórios:

Cópia legível do CPF;

Cópia legível do RG ou da certidão de nascimento;

Declaração escolar ou outro documento que comprove que o aluno estuda na Rede

Pública Estadual, Federal ou em entidade sem fins lucrativos.