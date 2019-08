Gladson Cameli vai aos estandes, faz selfie com visitantes e agradece expositores

Governador recebeu o carinho de crianças, jovens e expositores e reafirmou o compromisso da sua administração com novos investimentos

O governador Gladson Cameli mais uma vez esteve percorrendo os estandes da maior feira agropecuária do estado do Acre, a Expoacre 2019, na noite desta quarta-feira, 31. Acremel, Pranata, Brazil Açaí, Frigo Peixe, Coopersonho e Farinha de Mandioca do Detinho foram alguns dos estandes visitados por Cameli, entre um aperto de mão, um abraço sincero e outro pedido para uma selfie com visitantes, expositores, jovens e crianças.

A visitação às atrações do parque faz parte da política de valorização do Governo do Estado do Acre às empresas, instituições parceiras do poder público e às pessoas que frequentam a feira.

“Com essas visitas, queremos prestigiar os empresários, o pequeno comerciante e as pessoas, desde as mais simples aos que assumem cargos importantes nas instituições que estão nos ajudando a realizar a feira, manifestando o nosso agradecimento”, afirma Gladson Cameli.

A edição deste ano tem 43 expositores. E um dos estandes mais interessantes de se visitar é o dos expositores na região do Espaço Agroflorestal, local atrás do palco principal do parque. Ali, o governador pôde conhecer o trabalho da Cooperativa de Criadores de Abelhas do Estado do Acre, a Acremel. O destaque no estande é para a produção do mel da abelha Uruçu, sem ferrão, conhecido pelo seu sabor diferenciado e alto poder antioxidante.

De Ariquemes (RO), a empresária Gretchen Fabiana Argolo trouxe o biscoito de mandioca amanteigado Prenata. “Estamos conquistando o mercado acreano, já fornecendo para os próximos meses, aos supermercados locais. Acreditamos no potencial do Acre e por isso, viemos para cá com muito otimismo”, pontua Argolo.

Gladson esteve no estande do Sesi para conhecer os projetos de robótica de seus estudantes premiados nacionalmente. Já no estande do Tribunal Regional Eleitoral, ele encontrou-se com a presidente da Instituição, a desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini e com servidores. Ali, dezenas de pessoas acessavam ao serviço de emissão do título eletrônico, o e-título. O próprio governador retirou o seu num procedimento rápido e muito prático.

Menos burocracia, mais investimentos

Para o governador, a redução da burocracia como forma de atrativos a novas empresas se instalarem no Acre, é um dos mecanismos que o estado começa a implantar.

“Recentemente, também conseguimos elevar a nossa categoria para a letra ‘B’ no conceito do Tesouro Nacional, como bons pagadores. Entre todos os estados estamos atrás apenas do Espírito Santo. E essa condição nos credencia a mostrar para o país que temos compromisso com o saneamento das contas públicas e que podemos captar investimentos para desenvolver o Acre e gerar emprego e renda”, afirma Gladson Cameli.

Na próxima terça-feira, 6, ele vai a Brasília para uma série de agendas das quais está uma visita à embaixada da China no Brasil, onde tratará da abertura de mercado dos produtos da Amazônia pelo Oceano Pacífico, via Acre e os portos do vizinho Peru.