Gladson Cameli faz a abertura oficial do Rodeio da Expoacre 2019

A abertura do Rodeio nesta sexta-feira, 2, foi marcada por um lindo espetáculo pirotécnico promovido para a multidão que compareceu em peso e abrilhantou mais uma noite da maior feira de agronegócios e entretenimento do estado, a Expoacre 2019.

Coube ao governador Gladson Cameli dar início a festa que segue até o próximo domingo, 4, onde 50 peões disputam o título de campeão do Rodeio da Expoacre e uma moto zero quilômetro, como premiação.

“O Rodeio é uma marca registrada da nossa Expoacre e a presença do público demonstra que o acreano gosta muito dessa festa e quero dizer que preparamos tudo isso aqui da melhor maneira possível para proporcionar um belo espetáculo para o nosso povo”, enfatizou.

Grande admirador da montaria em touros, Cameli surpreendeu a plateia ao anunciar, em primeira mão, que o Rodeio da próxima Expoacre terá cinco noites e que o vencedor sairá da arena com um carro novo.

“Não serão só três dias, mas serão cinco dias porque essa festa é de vocês. Daremos para o vencedor do Rodeio do ano que vem um carro a custo zero para o Estado porque eu acredito e sei da importância dessa festa”, afirmou o governador.

Durante sua fala, a secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo e presidente da comissão organizadora da 46ª Expoacre, Eliane Sinhasique, ressaltou o empenho e a união de toda a equipe de governo para o sucesso da feira.

“É com muita felicidade que estamos aqui hoje vendo as arquibancadas lotadas na Expoacre 2019 e quero agradecer a todos os secretários de Estado que trabalharam junto com a gente para que fosse possível realizar essa festa com tanto capricho, com tanto zelo e com tanto amor”, destacou Sinhasique.

Comandado pelo locutor Waltinho dos Santos, o evento também contou com a presença da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, do secretário de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Paulo Wadt, do secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, do secretário de Estado de Articulação Política, Alysson Bestene, secretário adjunto de licitações da Secretaria de Fazenda, Marco Antônio Oliveira, do diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, e do diretor técnico do Sebrae e vice-presidente da comissão organizadora da Expoacre, Lauro Santos.