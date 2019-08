Prefeitura de Rio Branco participa da Expoacre com orientações e fiscalizações coordenadas pela Semsa  

Com objetivo de realizar acompanhamento sanitário dos locais de interesse à saúde pública, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está participando da 46ª Expoacre no Parque de Exposições Wildy Viana com ações de orientação, promoção, prevenção, inspeção e fiscalização.

As atividades estão sendo realizadas pelos auditores fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária e com a participação do Projeto Quero a Vida da Coordenação de Vigilância em Saúde.

Durante todo o período da Feira, as equipes estão realizando atendimentos a denúncias, orientação sanitária e de promoção, inspeção e fiscalização no trailer da Secretaria Municipal de Saúde montado no Parque.

As ações desenvolvidas são importantes para prevenir, identificar e corrigir os perigos relacionados com a saúde do consumidor que podem ser gerenciados em segmentos da produção, beneficiamento e expedição de alimentos estabelecendo formas de controle para garantir a segurança do produto e a qualidade do alimento protegendo a saúde do consumidor.

Projeto Quero a Vida

O Projeto Quero a Vida, que tem como objetivo o envolvimento do jovem como protagonista e formador de opinião da sociedade, através do diálogo da cultura e do lazer, também realiza suas ações na Feira Agropecuária.

São 30 jovens de Escolas Estaduais do Ensino Médio participantes do Projeto que orientam quanto à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s, HIV/AIDS), entregando preservativos e instruindo sobre a importância do uso das camisinhas femininas e masculinas aos visitantes, com abordagens lúdicas a fim de chamarem a atenção para a prática do sexo seguro.