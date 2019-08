Polícia Civil apreende fuzil 7,62 que seria usado para crimes na fronteira

A Polícia Civil através dos Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na tarde de quarta-feira (1°), em uma casa no bairro Recanto dos Buritis, Adão Oliveira dos Santos, de 30 anos, ele é o principal suspeito de ter matado o músico Raimundo Nonato da Conceição, conhecido como Raimundo do Cavaco, de 54 anos, e Ronilton da Silva Queiroz, de 35 anos, no dia 25 de maio deste ano, na Travesa São Bento, no bairro Recanto dos Buritis, segundo distrito de Rio Branco.

A apresentação do preso aconteceu na manhã desta sexta-feira (2) na Delegacia de Especializada de Investigações Criminais no bairro Cadeia Velha.

De acordo com o Delegado Martins Hassel, coordenador da DHPP, Adão estava foragido, havia quebrado o benefício e a polícia conseguiu chegar até ele através de uma denúncia anônima.

“Adão já era foragido da justiça e já havia sido indiciado pelo homicídio do Raimundo e do Ronilton que aconteceu no mês de maio e ontem recebemos informações onde ele estava se escondendo, a equipe da DHPP foi até local, foi feito um cerco na residência e conseguiram efetuar essa prisão importante.

Hassel informou ainda que Oliveira já possui vários delitos na região dos Recantos dos Buritis e Santa Inês.

“Adão têm participações em vários assaltos, já foi reconhecidos por vítimas na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e agora está a disposição da justiça para responder pelos crimes cometidos.

Por fim, o Delegado afirmou que o acusado nega a participação no duplo homicídio do vendedor e do músico.

“Adão não confessou o crime, e inicialmente ele nega a participação nos homicídios, no entanto as provas coletadas demonstram que ele e o comparsa agiram no intuito de matar o Ronildo. O Raimudinho estava no local errado e na hora errada e infelizmente foi atingido pelos tiros”, concluiu o delegado.